テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告」が２２日に放送された。

この日は「５８秒でオチる話ＧＰ」。オズワルド・伊藤俊介が出演し、蛙亭・イワクラとの破局直後のエピソードを明かした。

伊藤は「別れたときに。さすがに長く付き合ってたし、落ち込んでて。かなり、ちょっと参っていたんですけど…」と破局直後の心境を振り返った。

つづけて「バーで後輩と飲んでいたときに。その話をしてて。『俺、落ち込んでるだよ。今』みたいなことを言ってたら。扉がパッと開いて。僕らの知り合いに、歌舞伎町でシーシャを日本に広めたっていうおじさんがいるんです。この人が何十店舗も持っていたんだけど。最近、この人が大ゴケして。店、全部つぶれて借金２億円背負って、家なくなってホームレスになっている状態のおじさんがいるんですけど。俺がバッと落ち込んでる所にカランコロンって入ってきて『タダ酒をくださーい♪』ってやってきたんですよ」と述懐。男性は歌いながら陽気に伊藤たちに近づいてきたという。

伊藤は「こんな人がこんな明るいのに…。失恋ぐらいで落ち込んでる場合じゃないなと思った話です」と、ほぼ制限時間ぴったりで見事なオチをつけてスタジオを感心させていた。