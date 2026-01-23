46ºÐÊÔ½¸µ¼Ô vs 21ºÐ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÎÎÏ¾¡Éé¡ª¡Ö¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
F1¥Þ¥·¥ó¤Î±¿Å¾¤ÇÂÎÎÏ¤Ï½ÅÍ×¤«¡©
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎF1¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¤¬±Ñ¹ñ¤Ë¤¢¤ëÆ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¸¥à¤ËÅþÃå¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢É®¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Þ¤º¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
Èà¤ÏºÇ½é¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤äÈÝ¤ä¡¢¡ÖµÏ¿¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥í¥ó¤Ï21ºÐ¤Ç¡¢Ä¶ÀäÅª¤ÊÂÎÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Èó¾ï¤Ë¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¤¡£ÅöÁ³¤À¡£Èà¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶¥Áè¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ìµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÂÎÎÏ¾¡Éé¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡£¾¡¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢É®¼Ô¤Ï¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¸å¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂÎÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÉ®¼Ô¤Ï¡¢F1¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÎÎÏ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸½Âå¤ÎF1¥Á¡¼¥à¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¼Ô¡¢±ÉÍÜ»Î¤ò¸Û¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÉé²Ù¤ËÂÑ¤¨¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¿·¼ÖÈ¯É½²ñ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¼Ô¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½±Ñ¹ñ¤Î»¨»ïµ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯É½²ñÂÀ¤ê¡Êlaunch paunch¡Ë¡×¤¬¶È³¦ÍÑ¸ì¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É®¼Ô¤ÏÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï3»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç´°Áö¤Ç¤¤ë¡£¼«Ëý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂ®¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥í¥ó¤¬¸À¤¦¡£46ºÐ¤Îµ¼Ô¤Ë¶±¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤È°ì½Ö´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¹¬¤¤¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤°¤¦¡Ä¡Ä¡£
¼ó¤Ë¤«¤«¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¤Éé²Ù
º£²ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥ë¡¦¥ô¥£¥¨¥Í¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¹Í°Æ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡£¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤¤¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥×¥í¥Ã¥×¤¬Èï¤ë¥¹¥¯¥é¥à¥¥ã¥Ã¥×¤Ë»÷¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò¡¢¥¢¥í¥ó¤ÈÉ®¼Ô¤¬¸òÂå¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¡£
É®¼Ô¡Êº¸¡¢46ºÐ¡Ë¤È¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌF1¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê±¦¡¢21ºÐ¡Ë¡£ AUTOCAR
¥ë¡¦¥ô¥£¥¨¥Í¥¹¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë·Ò¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò½Å¤ê¤Ë·Ò¤¤¤À¡£¤ï¤¿¤·Ã£¤Ï¥Þ¥·¥ó¤«¤é²£¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¼ó¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥é¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶ÚÆù¤ò½ý¤á¤º¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤¬·ë¹½¤Ä¤é¤¤¡£6kg¶¯¤Î½Å¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥í¥ó¤Ï17kg¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊ¿Á³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥é¥ó¥¸¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥¢¥í¥ó¤ÏÈæ³ÓÅª¼ó¤¬ÂÀ¤¤¤¬¡¢F2¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼ó¤Î¶ÚÆù¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¶ìÏ«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÂ®¤¤¥Þ¥·¥ó¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢F2¤«¤éF1¤Ø¤ÎÈôÌö¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹F1¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸å¡¢2024Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌF1¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë²ÃÆþ¡£F1¥Þ¥·¥ó¤ò½é¤á¤Æ±¿Å¾¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¡¢Èà¤Ï¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¸ø¼°¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ª¤è¤Ó¥¶¥¦¥Ð¡¼¤Ø¤Î ¡ÈÂß¤·½Ð¤·¡É ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ4²ó¤Î¶âÍË¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¼ó¤¬ÄË¤¯¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¼þ°Ï¤ËÄÉ²Ã¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖF1¥Þ¥·¥ó¤ò½é¤á¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Ã¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ¤·¤Æµ»½Ñ¤òËá¤¯
¼ó¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÃÃ¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë°Ü¤ë¡£F1¥Þ¥·¥ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤Ç¡¢Æ¬¤¬Á°Êý¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢14.7kg¤Ç¥é¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¢¥í¥ó¤Ï26kg¤ò·Ú¡¹¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉ®¼Ô¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡£
¼¡¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£320km/h¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ÎF1¥Þ¥·¥ó¤òÄä»ß¤µ¤»¤ë¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²£¤¿¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥Þ¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¼ó¤Î¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©¤àÉ®¼Ô¡£Æ¬¤Ë·Ò¤¤¤À¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç½Å¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£ AUTOCAR
¥ë¡¦¥ô¥£¥¨¥Í¥¹¤µ¤ó¤ÏÊÒÂ¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ¨¤ò¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¤ò»Ù¤¨¡¢ÁÇÁá¤¯10²ó²¡¤·¾å¤²¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤ÇµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥í¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£F3¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¥Ú¥À¥ë¤òÁ´ÎÏ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤á¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢F2¤Î¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡Ö¶¯¤¯Æ§¤ß¤¹¤®¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥í¥ó¤ÏÂçÎÌ¤Î¥¦¥§¥¤¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¤â·Ú¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Èà¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç³Ø¤ó¤À¶µ·±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ÎÇ¯ÎðÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç²¿ÅÙ¤«Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¼«³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÎý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÈë·í¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅØÎÏ¤Èµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ¤Ç³Ø¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£
¡ÊËÝÌõ¼ÔÃí¡§¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¸åÊÔ¡×¤ØÂ³¤¤Þ¤¹¡Ë