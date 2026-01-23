南沙良が振り切った演技 映画『禍禍女』“好き”が暴走して“狂気”に変わる衝撃映像
俳優・お笑い芸人として活躍するゆりやんレトリィバァが映画監督デビューを果たした話題作『禍禍女』（2月6日公開）より、南沙良演じる主人公の“恋が暴走していく瞬間”を捉えた特別映像が解禁された。
【動画】映画『禍禍女』“禁断”のクリップ映像
本作は、ゆりやんが2021年に「映画監督に挑戦したい」と語ったことをきっかけに始動したプロジェクト。プロデューサーが約1年にわたり、ゆりやんと頻繁に対話を重ね、恋愛観や感情の揺らぎを丁寧にすくい上げた末に完成した、恋愛史上最狂の復讐劇。
今回解禁された映像は、南が演じる美術大学生・上原早苗が、同級生の増村宏（前田旺志郎）に恋をする瞬間から始まる。上半身を露にしながら煙草を吸う宏の姿を目にした瞬間、早苗は心を奪われる。純粋でまっすぐだったはずの「好き」という感情は、次第に膨らみ、やがて制御不能な熱を帯び、“狂気”をまとい始める……。
爆弾ワードを真顔で宏に言い放ち、感情を抑えきれず叫び、衝動のままに想いをぶつける――恋に飲み込まれていくその表情は、観る者に強烈な印象を残す。一方で、彼女に好かれてしまった宏はどうなるのか…。“純愛”と“狂気”が紙一重であることを突きつける、強烈な内容となっている。
【動画】映画『禍禍女』“禁断”のクリップ映像
本作は、ゆりやんが2021年に「映画監督に挑戦したい」と語ったことをきっかけに始動したプロジェクト。プロデューサーが約1年にわたり、ゆりやんと頻繁に対話を重ね、恋愛観や感情の揺らぎを丁寧にすくい上げた末に完成した、恋愛史上最狂の復讐劇。
爆弾ワードを真顔で宏に言い放ち、感情を抑えきれず叫び、衝動のままに想いをぶつける――恋に飲み込まれていくその表情は、観る者に強烈な印象を残す。一方で、彼女に好かれてしまった宏はどうなるのか…。“純愛”と“狂気”が紙一重であることを突きつける、強烈な内容となっている。