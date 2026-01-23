女優で声優の戸田恵子が21日に自身のアメブロを更新。映画の撮影に参加したことや、豪華メンバーとの食事会についてつづった。

この日、戸田は「今日は千葉県市原市まで遠出。撮影でした。ちなみに映画です」と明かし、映画の撮影に参加したことを報告。「名古屋のスィーツを差し入れ」と現場への差し入れを公開し、現場の雰囲気について「作品は重いテーマだったりするのだけど、出演者はそれはもう素敵な方たちばかり。久々共演の方も居て、楽しくやっております」とコメントした。

続けて、前日の夜に「ザ・塙会」に参加したことを報告し、お笑いコンビ・ナイツの塙宣之、歌手の水森かおり、お笑いコンビ・相席スタートの山崎ケイ、お笑いタレントの平野ノラとの集合ショットを公開。「役者、歌手、お笑い芸人さん、ジャンルを超えての語らいは本当に楽しい」と振り返り「塙さんにいつも感謝ですね」とつづった。

また、食事会には歌手でタレントのタブレット純も参加していたといい「わざわざ『あゆ朱美』のデビューシングルを持参されていて、サインをご希望されたのでさせて頂きました」とエピソードを披露し「舞台『星屑の町』も観てくださってる！ありがたや！」と感謝を述べた。

最後に「タブレット純さんのステージも観にいきたいです」とつづり、ブログを締めくくった。