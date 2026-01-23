本業とは別に副業や投資で稼ぎたいと考えたことはありますか。これから就職する若い世代は、収入の確保について、どのように考えているのでしょうか。



【写真】年末ジャンボの共同購入には8039人が参加。11万9975枚、約3600万円を突っ込んだ結果は…

マイナビが2026年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に2025年10月に実施したアンケート調査によると、「就職先の給与によって満足する生活が続けられそう」と回答したのは3人に1人。6割が「副業を行いたい」と思っていることも明らかになりました。



「就職先の給与によってどのような生活ができると思いますか？」と聞いたところ、「満足する生活が続けられそう」と回答した割合は36.7%と、3人に1人にとどまりました。「最低限の生活はできると思う」と答えた人が48.3％と約半数でした。



「最低限以上の収入を得る目的は？」と尋ねたところ、最多の回答は「自分の生活を豊かにするため」（80.6%）で、次いで「やりたいことをするためにはお金が必要だから」（40.2%）といった、生活の充実や自己実現に関する回答が多く寄せられました。さらに、「老後のために貯金をしたいから」（33.8%）、「将来の資産を増やすため」（33.4%）など、将来を見据えた回答も。



就職後の副業について尋ねたところ、58.8%が「副業を行いたい」と回答。「就職先の給与のみで満足する生活が続けられそう」「就職先の給与のみで最低限の生活はできると思う」「就職先の給与のみでは生活できないと思う」の3つのくくりで見ると、それぞれ大きな開きがありました。



「就職先の給与のみで満足する生活が続けられそう」とした学生の副業希望率は43.7%でしたが、「就職先の給与のみでは生活はできないと思う」と回答した学生では倍の83.0%。収入に対する見通しが副業への意識に影響しているようです。



社会人になった際に「お金を“かけなければいけない”と思うもの」を聞いたところ、最多は「貯蓄」（69.6%）でした。また「資産形成・資産運用」（36.4%）もほぼ3人に1人の割合で、資産形成への意識の高さがうかがえます。



投資意欲については、25.2%が「社会人になったら検討してみたい」と回答。就職後の生活イメージ別では、「就職先の給与のみで満足する生活が続けられそう」と回答した学生は他の学生と比較して、「すでに投資を行っている」（19.8%）あるいは「社会人になったら必ず行う」（27.5%）の回答割合が高い傾向にありました。これに対し、「就職先の給与のみでは生活できないと思う」と回答した学生を見ると、18.9％が「興味ない」と回答していました。



【出典】株式会社マイナビ