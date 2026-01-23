今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は1月23日現在

【写真】カラバリはこの7色。これは迷う…

「極暖」シリーズが人気

今回、ご紹介したいのはズバリ「極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネック」です。

毎シーズン、多様なインナーが販売されるユニクロ。なかでも機能性の高さで高評価の商品がこのソックスなんです。

さっそく「極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネック」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜ほどよい透け感がある素材で、極上のなめらかさとふんわり感を実現。体の動きに合わせてフィットする、ウルトラストレッチの機能を持つ素材を使用。＊カシミヤ9%混合＞

＜軽量ながら吸湿発熱と保温機能を持つ素材で、通常の「ヒートテック」よりも約1.5倍※暖かい「極暖」。※衣類の熱抵抗を表すCLO値を元に算出。通常の「ヒートテック」との比較＞

＜洗濯機で洗える「ヒートテックカシミヤブレンド」。製品を裏返して、ネットに入れての洗濯をおすすめします＞

といった紹介が。

ウルトラストレッチ機能で着心地の良さを確立しつつ、保温機能もしっかり。しかも高級素材であるカシミヤまで配合…。これは人気が出るのも当然かも。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

「薄くて着た瞬間暖かい！デザインも色も最高です」

「肌あたりが柔らかく、とても着心地が良いです。着た瞬間に暖かいのも魅力！ 」

「痒くなる心配もありましたが、肌の弱い私でも大丈夫でした」

「とにかく薄くて間違った商品が届いたのでは？と思いました。正直期待していなかったのですが、びっくりする程暖かい！薄いのに暖かい！なるほど[極暖]だと納得しました」

「下着感が無くて、去年から冬インナーはこれしか着ていません。毎年の定番で今後もお願いします！」

「友人から勧められて購入しました。 友人は毎日着用とのことです。私もそうなりそうです」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロの「極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネック」が今、期間限定値下げとなって、1990円にて販売されています。

高機能かつ着心地良いインナーが”2000円以下”という手に取りやすい価格になったということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーは＜ナチュラル ＞＜グレー＞＜ ブラック＞＜ ベージュ＞＜ ネイビー＞の５色、サイズはXSから３XLまでの7種（オンライン限定を含む）。

一年で一番寒い季節である今、しっかり活躍してくれそうなユニクロの極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネック。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより。

＊当商品は、表示している限定販売期間経過後も、継続してまたは、数日中に限定価格販売を行う可能性があります。また、価格についても値下げする場合があります。予めご了承下さい。