日本テレビは2026年秋、池井戸潤原作、大泉洋主演の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』を放送する。

【写真】陸上部監督役は実力派のあの人！

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した作品。

物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。

主演の大泉が演じるのは、そのテレビ局のチーフプロデューサー・徳重亮。箱根駅伝を生中継するにあたり、局内外から次々と降りかかる難題や不測の事態に立ち向かいながら、ランナー達の一瞬にかける情熱を伝えるため奔走する。

そして今回、新たに山下智久の出演が発表された。山下が演じるのは、母校・明誠学院大学の陸上競技部に、新監督として就任する甲斐真人。箱根駅伝の出場経験を持ちながら、大学卒業後は陸上の世界から離れ、総合商社で働くサラリーマンとして生きてきた人物だ。

監督としての経験はなく、型破りな指導を行う甲斐に、陸上部員たちは不安と反発を覚え――。

原作小説では明誠学院大学の陸上競技部を中心とする学生チームが物語の主軸となっているが、今回のドラマ化では池井戸からの依頼も受け、テレビ局編に重点を置いた構成に再構築。

2日間で14時間以上も生中継を行うテレビ局の現場で、何が起き、誰が決断し、どのように『箱根駅伝』は視聴者のもとへ届けられているのか―― 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれる。

●主演 大泉洋コメント

この度、池井戸先生原作のドラマ「俺たちの箱根駅伝」で主演を務めさせて頂くことになりました。 「箱根駅伝中継」を任されたスポーツ局のチーフプロデューサーの徳重亮を演じます。 「箱根駅伝」と言いますと、選手や監督の熱いドラマが主役ではあるのですが、池井戸先生原作のこのドラマは、その熱い走りを中継するテレビ局側の物語でもあるという切り口がとても新鮮で面白いと思いました。 「箱根駅伝」という長い伝統を持つ唯一無二の番組を作るには、当然様々な人々の思い、思惑、が入り乱れます。伝統を守り抜きたいもの、伝統を壊したいもの……。 多くの問題、理不尽な社内事情など、池井戸作品ならではの数々の敵が現れてくるのですが、「箱根駅伝」に熱い信念を持った徳重がいちテレビマンとして、どう泳ぎきっていくのか、そして一度は箱根を諦めた選手達が箱根駅伝でどんな奇跡を起こすのか、テレビの前でしっかり見届けて頂ければと思います。どうぞ、ご期待ください。

●山下智久コメント

今回、様々な人間ドラマが起こる深い感動のある作品にオファーを頂き、とても光栄に思っています。僕が演じるのは、元・箱根駅伝ランナーでありながら、今は商社に勤め、母校に戻って陸上競技部の監督を務める甲斐真人という役です。 「箱根駅伝」は、たすきをつないでいく尊さ、夢に向かう力強さ、そして希望が折り重なって生まれる《奇跡の瞬間》を私たちに届けてくれる特別な舞台だと思います。僕自身は、これまで本格的にスポーツの世界に身を置いてきたわけではありませんが、駅伝関係者の皆さんのお話を伺いながら台本を読み解き、この物語に込められた思いや感動を、しっかりと届けられるように努めたいと思います。 駅伝監督から、「言葉の指導だけでない」ということを教えて頂き、人間を観る目をしっかり磨き、学生たちと信頼関係を築き上げていくことが僕の仕事だと思っています。そこに一点集中して、甲斐という人物を作り上げていきたいと思います。 ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、忘れかけていた情熱を呼び覚まし、心に温かい灯をともしてくれる作品になると思います。僕も一生懸命気持ちをこめて丁寧に作り上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。

