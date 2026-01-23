¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¡©¡×à»ØÀè¤Þ¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼áYOASOBI¤ÎAyaseà¥µ¥·°û¤ß¿ì¤ÃÊ§¤¤á»Ñ¤Ë¡Ö2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Æ´ãÊ¡¡×¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂº¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
´öÅÄ¤ê¤é¤È¡Ö¥µ¥·¤Ç¿·Ç¯²ñ¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖYOASOBI¡×¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤ÈAyase¤Îà¥µ¥·¿·Ç¯²ñá¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ayase¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ê¤é¤È¥µ¥·¤Ç¿·Ç¯²ñ¡¡YOASOBI¤Î2026Ç¯¤ÏÌÜÉ¸¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¤¹ç¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡µîÇ¯¤ÏÆ¯¤¶¸¤Ã¤ÆÆó¿Í¤¤ê¤ÇÃý¤ë»þ´Ö¤â¡¡Â¸Ê¬¤Ë¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡º£°ìÅÙ¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤·¤¿¤êYOASOBI¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¡¡¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Ê²È¶ñ¤¬ÊÂ¤Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°¤Ç¡¢¹õÈ±¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¼ó¸µ¤ä»ØÀè¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤¿Ayase¤È´öÅÄ¤¬¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¤¾Ð´é¡×¡Ö2¿Í¤¬¥Û¥ó¥È²Ä°¦¤¯¤Æ¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂº¤¤¡×¡Ö¹õÈ±»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Î²È¡©¡×¡ÖÉ×ÉØ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¥µ¥·¤Ê¤Î¤ËÃ¯¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤ªÆó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤¹¤ë¡×¡ÖAyase¤µ¤ó¤Î²È¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Â¿¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Æ´ãÊ¡¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£