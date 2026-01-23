【松屋】名古屋名物「どて煮」をアレンジ「鶏のどて煮風鍋」発売 - 特製味噌のピリ辛で濃厚な味わい
松屋フーズは1月27日10時より、「鶏のどて煮風鍋」(960円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。
「鶏のどて煮風鍋」(960円)
名古屋名物の「どて煮」を、松屋流にアレンジした新商品が登場する。米みその甘みと、豆みその旨味を凝縮した濃厚な味わいの味噌をぐつぐつと熱々に煮立てた、ピリ辛の特製味噌仕立てとした。ごろごろのチキンに濃厚な味噌ダレをたっぷりと絡め、食べ応えにもこだわっている。さらに、なめらかな豆腐と半熟玉子を崩せば、コク深さはそのままにマイルドな味わいの変化も楽しめる。お鍋として熱々で味わうのはもちろん、ご飯にかけてガッツリ丼スタイルで楽しむのもおすすめだという。
「鶏のどて煮風鍋」(960円)
同商品は持ち帰りにも対応している。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる。
「鶏のどて煮風鍋」(960円)
名古屋名物の「どて煮」を、松屋流にアレンジした新商品が登場する。米みその甘みと、豆みその旨味を凝縮した濃厚な味わいの味噌をぐつぐつと熱々に煮立てた、ピリ辛の特製味噌仕立てとした。ごろごろのチキンに濃厚な味噌ダレをたっぷりと絡め、食べ応えにもこだわっている。さらに、なめらかな豆腐と半熟玉子を崩せば、コク深さはそのままにマイルドな味わいの変化も楽しめる。お鍋として熱々で味わうのはもちろん、ご飯にかけてガッツリ丼スタイルで楽しむのもおすすめだという。
「鶏のどて煮風鍋」(960円)
同商品は持ち帰りにも対応している。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる。