¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¼¡Àï¤Ï4¡¦10Åìµþ¤«¡¡2³¬µéÀ©ÇÆ·Ð¸³¤ÎÌÔ¼Ô¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÂÐÀï¤ò¼¨º¶¡¡ºòÇ¯ËöWBC¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò»ØÎá
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤¬¡¢¼¡Àï¤Ç¥á¥¥·¥³¤Î¶¯¹ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥ÀÁª¼ê¤È4·î10Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¤½¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥ÀÁª¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤ä¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Îý½¬Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö4·î10Æü¤ËÅìµþ¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î°ìÊâ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡Övs nazukawa¡×¤È¤ÎÊ¸»ú¤¬¸½¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤ÆÂÐÀï¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤ËESPN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤âÅê¹Æ¤·¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥ÀÁª¼ê¤Ï1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î35ºÐ¡£¥Õ¥é¥¤µé¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç49Àï45¾¡4ÇÔ(28KO)¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½éÄ©Àï¡£¤·¤«¤·°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£WBC¤ÏÆ±12·î¤ËÎ¾¼Ô¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Î»ØÎá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¸å¡¢Æá¿ÜÀîÁª¼êÂ¦¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£