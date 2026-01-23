23日午後4時半前、東京・北区を走るJR埼京線の車内で、男がハサミを振り回しました。列車が急停車した際に、1人がケガをしたということです。

捜査関係者によりますと、23日午後4時20分ごろ、北区中十条付近を走っていたJR埼京線の車内で、「刃物を振り回している」と目撃した人から110番通報がありました。

赤羽駅から十条駅を走行中の車内で男が突然ハサミを振り回したとみられています。

男は乗客に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。

これまでに刃物によるケガ人は確認されていないということですが、列車が急停車した影響で、1人が頭をぶつけるケガをしたということです。

この影響で列車は今も停車していて、警視庁などが当時の状況を確認しています。

JR東日本によりますと、埼京線は安全確認のため午後4時半頃から全線で運転を見合わせています。またこの影響で首都圏のJR線に運休や遅れが広がっています。

運転を見合わせているのは京浜東北線の全線、高崎線の全線、宇都宮線の東京・宇都宮間、湘南新宿ラインの全線となっています。また東海道線は高崎線や宇都宮線への直通運転を取りやめています。