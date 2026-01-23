日本付近は25日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、新潟県では25日にかけて山沿いだけでなく平地でも大雪となる予想です。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の実況（23日午後3時現在）

魚沼市守門　238cm
魚沼市小出　200cm
十日町市　194cm
上越市安塚　152cm
上越市高田　103cm
長岡市　70cm

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～24日午後6時)】
下越　平地　　40センチ
　　　山沿い　50センチ
中越　平地　　40センチ
　　　山沿い　70センチ
上越　平地　　30センチ
　　　山沿い　50センチ
佐渡　　　　　40センチ

【24時間予想最大降雪量(～25日午後6時)】
下越　平地　　30センチ
　　　山沿い　50センチ
中越　平地　　50センチ
　　　山沿い　70センチ
上越　平地　　50センチ
　　　山沿い　70センチ
佐渡　　　　　10センチ

■気象台の注意呼びかけ

新潟県では25日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結に注意してください。
また、24日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。