¹â»Ô¼óÁê¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¡Ö¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡×¡Ä¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡×¤Î½°±¡Áª¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£²£³Æü¸á¸å¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄÁ°¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¼óÁê¤ÎÈ¯¸ÀÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¿®¤òÌä¤¦ÀÕÇ¤¡×
¹â»Ô¼óÁê¡¡¤³¤Î¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡££±·î£²£·Æü¸ø¼¨¡¢¤½¤·¤Æ£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤È¤¤¤¦¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¹«¤Ë¤³¤ÎÁíÁªµó¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦³§ÍÍ¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯·èÄê¤·¤¿·ÐºÑÂÐºö¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÊäÀµÍ½»»¡¢´û¤ËÀ®Î©¤ò¤·¤Æ¡¢½ç¼¡¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ç¤¹¤Í¡¢£²Ëü±ß¤«¤é£´Ëü±ß¤Î½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¡¢·ÚÌý¤Î¤ªÃÍÃÊ¤â¤³¤ì¤Ï£±£±·î¤ÎÈ¾¤Ð¤«¤éÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤âÇÑ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹âÂÐ±þ¡¢»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡¢¤³¤ì¤â¤ª»Ò¤µ¤ó£±¿ÍÅö¤¿¤ê£²Ëü±ß¡¢½ù¡¹¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤¦ÅÝ»º·ï¿ô¤¬Áê¼¡¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤´¹âÎð¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ñ²ñ¤Ë¤ª»ð¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤¦¤ª·è¤á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¡¢½ç¼¡Áá´ü¤Î¼¹¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñ¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊË¡Î§°Æ¤ò¹µ¤¨¤ë¡×
¡¡ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î¹ñ²ñ¡¢Ä¹¤¤¹ñ²ñ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¹ñ²ñ¤Ç¤´µÄÏÀ¤¤¤¿¤À¤¯ÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ÅÍ×Ë¡°Æ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç»äÃ£¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢¸øÌó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¿³µÄ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤â¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡¢ÂçÃÀ¤ÊÅ¾´¹¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»¤ÎÊÔÀ®Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦½ÅÍ×¤ÊË¡Î§°Æ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»äÃ£¤Ï¾ðÊóÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆËÉ±ÒÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³°¸òÎÏ¤â¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÎÏ¤âµ»½ÑÎÏ¤â¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿ÍºàÎÏ¤â¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Áí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´Ø·¸¤ÎË¡Î§¡¢¤³¤ì¤â¹ñ²È¾ðÊó¶É¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÆüËÜÈÇ£Ã£Æ£É£Õ£Ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡¢¤³¤ì¤âÁÏÀß¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀïÎ¬£³Ê¸½ñ¡¢¤³¤ì¤âÁ°ÅÝ¤·¤Ç¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»äÃ£¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Á°²ó¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤®¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¡¢Á°²ó¤Î¸øÌó¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌä¤¦¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç³§ÍÍ¤Ë¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¹ñ²ñ¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î²ò»¶¤Ç¤¹¡£
¿¿Åß¤ÎÁªµó¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡ËÜÅö¤ËÃÏÊý¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Áªµó»öÌ³¤Ê¤É¤Ç¤´¶ìÏ«¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¿¿Åß¤ÎÁªµó¤Ç¤¹¡£ÃÏÊýÁªµó¤Ï¤â¤¦¿¿Åß¤Ç¤â²¿¤Ç¤âº£½µ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´¨¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÁªµó¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¡¢ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»²µÄ±¡¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²óÁªµóÀï¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¤Þ¤¿¤´Í¦Âà¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤Ë¤â¡¢¤ªÎÏ¤ò¤¿¤Þ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£