【ファミマ】ちいかわのシール付きフレーム型ワッフル第2弾が登場 - プリントは全11種
バンダイ キャンディ事業部は1月27日、「ちいかわ わっふれ〜む2」(250円)を全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーで発売する。
「ちいかわ わっふれ〜む2」(250円)
同商品は、ワッフルの凹凸を生かして、フレームに見立てたもちもち生地の表面に高精細なデザインをプリントした、ミルク味のクリーム入りワッフル。ワッフルには、ちいかわたちの日常のワンシーンをプリントしている。
さらに、約50mm×約50mmの正方形シール1枚付き。シールは、漫画のコマを活かした全11種類のオリジナルデザインとなっている。(プリントとシールの絵柄の組み合わせはランダム) 数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。
「ちいかわ わっふれ〜む2」パッケージ
「ちいかわ わっふれ〜む2」シール
(C)nagano
