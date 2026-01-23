サイコム、ASRock「DeskMini B860」採用の小型PC
サイコムは1月23日、ASRockのベアボーンキット「DeskMini B860」を採用した小型PC「Radiant SPX3300B860i」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
ASRockのベアボーンキット「DeskMini B860」を採用したことで、本体わずか1.92リットルと極めてコンパクトな点が特徴のデスクトップPC製品。型番にある通り製品プラットフォームはIntelで、Core Ultraプロセッサ（シリーズ3）を選択可能。オプションでは“T”付きの省電力プロセッサ、最大64GBメモリ、4TB SSDに加え、高品質なNoctua製CPUクーラー「NH-L9I-17XX」も用意する。
CPUクーラー：Intel純正 CPUクーラー（空冷/CPUファン）
マザーボード：Intel B860チップセット搭載マザーボード
メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-5600 SO-DIMM Dual Channel
SSD：Crucial E100 CT1000E100SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
ビデオカード：オンボードグラフィック（DislplayPort×2/HDMI/Thunderbolt 4）
サウンド：オンボードサウンド
LAN：有線LANオンボード
PCケース：ASRock DeskMini B860＋防塵フィルタ SST-FF141
電源：ACアダプタ 120W電源標準
OS：Microsoft(R) Windows 11 Home (64bit) DSP版
