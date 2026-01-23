【ドラゴンクエストVII Reimagined】 2月5日 発売予定（Steam版のみ2月6日） 価格： 通常版 8,778円 豪華版 15,800円 超豪華版 29,800円 デジタルデラックス版 10,978円

スクウェア・エニックスは、2月5日に発売を予定しているRPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」のNintendo Switch 2/Nintendo Switch版におけるアーリーアクセスの注意喚起を行なった。

本作は複数のプラットフォームで販売され、商品の展開としては通常版、デジタルデラックス版、豪華版などが存在する。各種デジタルデラックス版には48時間のアーリーアクセス権が付属しており、最速で2月3日より本作をプレイできるが、今回の注意喚起はSwitch2およびSwitch版のアーリーアクセスに関する内容となっている。

Switch2/Switch用のダウンロード版に関して通常版を予約後、デジタルデラックス版を予約した場合にアーリーアクセスを遊ぶには通常版を1月27日までにキャンセルする必要があるという。また、通常版の決済完了後にデジタルデラックス版を購入した場合もアーリーアクセスはプレイできない。

注意喚起のポストではキャンセルについての案内や、質問窓口をあわせて紹介している。

