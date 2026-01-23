AMD、Ryzen 7 9850X3Dの国内価格と発売日を発表
AMDは、CES 2026で発表していた新型プロセッサ「Ryzen 7 9850X3D」を日本市場で1月30日の午前11時より販売開始すると発表した。推奨販売価格は税込94,800円。なお、グローバル市場では1月29日(米国時間)発売、価格は499USドルと発表している。
CES 2026会場で初公開されたRyzen 7 9850X3Dプロセッサ
3D V-Cacheを搭載するRyzen 7 9800X3Dシリーズのデスクトップ向け新型プロセッサだ。ブースト時の動作クロックが5.6GHzと非常に高いことが特徴。AMDによれば「世界最速のゲーミング プロセッサの速さをさらに高速化した」といい、競合(Core Ultra 9 285K)比で、平均27%のゲーミング性能向上があるとしている。
The world’s most advanced gaming processor just got faster.AMD Ryzen™ 7 9850X3DAvailable Jan 29th | $499Built for gamers who demand smooth, relentless performance when it matters most. pic.twitter.com/xtfH0lg7X2- David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 22, 2026
主な仕様と、既存モデルとの違いは以下の表のとおり。
