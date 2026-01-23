23日も静岡県内を襲った“最長寒波”。御殿場市内の富士山麓では、一面に雪が積もった銀世界の中を野生のシカが歩く姿が見られました。



（カメラマン）

「現在、朝の6時45分です。御殿場駅前の気温計はマイナス7℃を示しています。 凍える寒さです」



御殿場市では、23日朝、氷点下7.3℃と、今季最低気温を記録。



通勤通学の人たちからは白い息が…。



防寒対策バッチリのこの人は…。





（地元の人）「いやもう布団から出たくなかった。最近朝起きると乾燥しているからか、のどの調子が悪い」ほかにも静岡市駿河区で氷点下1℃、清水区で氷点下2.9℃、三島市で氷点下3.5℃など、平野部を含めた静岡県内のほとんどの地点で氷点下となりました。静岡市駿河区にあるDaiichi-TV本社でも…。22日夜、水を入れておいたボウルを23日朝、確認してみると…。（高山 基彦 キャスター）「ボールに入れられた水、朝になってみてみると、氷が張っています。表面全体が凍っているのでとるのも難しい。うわっ、あっ」一晩中、外に置いておいたボウルの水は、23日朝の厳しい寒さを物語るかのように厚さ1センチほどの真ん丸い氷となっていました。そんな中、この寒さを喜ぶ人も！？ここは裾野市にあるスキー場「イエティ」。雲ひとつない青空の下、真っ白なゲレンデを、色鮮やかなウエアを身にまとった多くの人がスキーやスノーボードを楽しんでいました。（愛知から）「ちょうど雪が降る予報だったのでイエティも調子いいかなと思って来た」（御殿場市から）「すごくサラサラで滑りやすい。スキー日和です」（愛知から）「きょうゲレンデ最高ですね。片栗粉みたいな雪ですね。滑ってて楽しい」ここでは、人工降雪機により雪を作っていますが、気温や湿度が低くなると、天然の“パウダースノー”に近い良質な雪になるといいます。（愛知から）「きょうゲレンデ最高ですね。片栗粉みたいな雪ですね。滑ってて楽しい」寒さの中でも、まぶしいほどの日差しが降り注いだ静岡市内。午前10時すぎの葵区では…。（高山 基彦 キャスター）「何か気になるもの発見しましたよ。あちらの行列 なんでしょうか？」浅間通り商店街にできていたのは…。防寒対策で完全防備の人たちの大･行･列。その目的は…？？（店に並ぶ人）「どら焼きが食べたくて来た。どうしても、あんこ好きには外せないなと思って」皆さんのお目当てはどら焼き。この店、2月末で40年近い歴史に幕を閉じるということで、この極寒の中、多くの人が訪れていたのです。（店に並ぶ人）「カイロをもって」Q.何枚着ている？「5枚ぐらいかな」Q.結構着てますね。埼玉からはるばるやってきて3時間ほど待ち続けたこの人は、無事にどら焼きをゲットできこの笑顔。（埼玉から）Q.やっとゲットできましたね？「買えました。おかげさまで温かいです。あんこがつやつやでおいしそうだったので。楽しみです。待ったかいがありました」凛とした空気が漂うここは、富士宮市にある白糸の滝。避暑地として人気の場所ですが…、冬は、夏とは一味違った神秘的な姿が。（記者）「午前7時過ぎの富士宮市、白糸の滝です。寒さの影響で滝の周辺にはつららができています」滝の水温は年間を通して12℃前後で凍ることはありませんが、水しぶきが当たる周辺の崖や木の枝にはキラキラと光る美しいつららができていました。（神戸から）「朝の方が空気が澄んでいていい空気を感じられるかなと思ってきた。刺さるような寒さで手がかじかんでしまって厳しい寒さ。自然の力ってすごいなって、聞いていたよりも迫力があって来てよかった」早春を告げる梅の花が咲き始めた森町にある小國神社では…。2月3日の節分祭に向けて、婦人会のメンバーが豆まき用の福豆を袋詰めしていました。用意された福豆は約100キロ。これを、まるで福を分けるかのようにおちょこ1杯分ずつ丁寧に袋につめていきました。（参加者）「心を込めて幸せになりますように。世界が平和になりますように。豆を拾う人が皆幸せになりますようにと、一袋ずつ心をこめて詰めさせていただいています」袋に詰められた福豆は1万袋用意され2月3日の豆まきで配られるいうことです。一方、この寒さで、門前にある「小國ことまち横丁」で人気を集めていたのは「抹茶ラテ」。急須からモクモクと湯気がでる演出となっていて、見た目からも、ぽかぽかした気分に。（来店客）「おいしい温かい。ホッとしますね」そして、こちらではきれいに色づいた「アタミザクラ」が。国内でもっとも早い桜として知られている「アタミザクラ」ですが、糸川遊歩道の50本ほどが見ごろを迎えています。（観光客）「日が差しているので風は冷たいけど寒さを感じない、気持ちいい。ピンクがきれいで東京の桜とは違う」（観光客）「去年は咲く時期じゃなくて見られなかった。こんなに咲くと思ってなかった。きょうでラッキー」そして、この満開の桜に合わせるかのように、あす24日オープンするのが…「熱海プリンファクトリー」。この寒さで観光客に人気となりそうなのが、あんこがたっぷりと入った「湯あがりかばさん焼き」。アタミザクラを見ながら焼きたてホクホクの食感が楽しめそうです。（熱海プリンファクトリー 須藤 丈晴 店長）「桜の開花と一緒にオープンさせてもらい、すごく寒いが温かい商品を用意しているので、ぜひ食べながら歩いてもらえれば」