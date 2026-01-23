【全2回（前編／後編）の前編】

高市政権が厳格化の方針を示す外国人政策。中でも焦点に浮上しているのが、100万人に迫る勢いで急増する在日中国人との「共生」の問題だ。実は東京・新小岩にその最前線と位置付けられる団地が存在する。現地取材で浮き彫りになった、理想と現実のギャップとは。

＊＊＊

【写真を見る】「階段に人糞が…」 カオスと化した新小岩の公営住宅

映画「男はつらいよ」の主人公・車寅次郎の故郷として知られる東京都葛飾区。渥美清演じる“寅さん”が生まれた柴又から、南西へ約5キロの距離にJR新小岩駅はある。

「総武線快速に乗れば東京駅まで13分、成田空港にも1時間ほどで行ける利便性から“葛飾の南の玄関口”と呼ばれています。駅から北西へ5分ほど歩くと、西新小岩2丁目に入りますが、区が公表している同地区の外国人比率の数値が今、SNSなどで話題になっているのです」（地元商店主）

一級河川の中川に面した西新小岩2丁目は、区立小中学校のほか、住宅としては都営アパートと公団住宅があるのみ。いわゆる団地が立ち並ぶエリアとなる。

問題行為を注意するポスターが

実際、同地区の人口1135人のうち、外国人住民723人に対し、日本人は412人（今年1月1日現在）。外国人比率は63.7％にも達するのだ。

隣接する同1丁目の外国人比率が約12％、同3丁目は約10％。葛飾区全体でも人口約47万2000人のうち、外国人は3万2541人（約7％）に過ぎず、同地区の数値が突出しているのは明らかだ。

「今では日本人の方が少数派」

「外国籍の入居者が目立って増えてきたのは5年ほど前からです。中国人が圧倒的に多く、外国籍住人の8〜9割を占め、団地全体でも居住者の約6割に上るといいます。他には韓国やミャンマー、ベトナム、パキスタン、スリランカ人などが住んでいます」

こう話すのは、同地区の公団住宅（以下、「新小岩団地」と記す）に40年近く住む70代男性である。

「ただ表札を出していなかったり、日本語を喋れない住人も多く、実態はよく分からないというのが正直なところ。いずれにせよ、今では日本人の方が少数派となり、おまけに高齢者ばかりのため、不安に感じている住人は少なくありません」

9階建てと14階建ての2棟からなる「新小岩団地」の総戸数は339。補修や手入れが行き届き、築44年にもかかわらず外観から古さは感じられない。

団地内の清掃を請け負う作業員に話を聞くと、

「5年前からこの仕事に就いていますが、当時より外国人の入居者は3割近く増えている印象です。ゴミ出しのルールを理解していない外国人が多く、収集日を守らない、分別しないといったケースは一向に減りません。中でもへきえきするのが、ベランダからゴミを投げ捨てる中国人の存在です。棟内をひと回りすれば、彼らが捨てたタバコの吸い殻が40〜50本は見つかる。いちばんの悩みの種となっているのが、実は人糞の処理です。共用部の階段などで年に2〜3回は発見され、そのたびに水で洗い流したりしますが、臭いだけはなかなか取れません」

「一番多いのはゴミ出しに関するトラブル」

団地内を歩くと、

〈共用部での大・小便禁止〉

〈不法投棄禁止 防犯カメラ作動中〉

〈ポイ捨て禁止〉

といった貼り紙がエントランスや階段の踊り場などに掲示してある。警告文は日本語以外に、中国語やハングル、英語でも表記されている。

同地区の外国人比率は10年前の時点ですでに約43％に達していたものの、この数年で急増しているという。

葛飾区議会議長の梅沢豊和氏（47）＝自民党＝によれば、

「西新小岩2丁目の外国人問題が話題となっていることは承知しています。ただ定住外国人を巡るトラブルは同地区以外でも耳にしており、区議会としても危機感を持って注視しているところです。現場からの報告を聞く限り、一番多いのはやはりゴミ出しに関するトラブル。区としても中国語などのチラシを作成・配布していますが、効果は芳しくありません。指導しても改善されない場合は、集積所でのゴミ回収を諦め、個別回収へと切り替えるケースも出ています」

「私はシラナイ」

区内では民泊を利用する外国人旅行者によるトラブルも増えているというが、同様の問題は「新小岩団地」でも起きていた。

「以前、隣の部屋にキャリーケースやスーツケースを引きずった外国人のグループが頻繁に出入りしていました。毎回、違うメンバーで、夜間や早朝の騒音がひどく、民泊として使用していたのは間違いありません。部屋を民泊として貸し出すのは禁止されているので、区に相談したところ、すぐに防犯カメラを設置するなどの対策を取ってくれた。と同時に、隣室に住んでいた中国人もいつの間にか退去していました」（住人の80代男性）

民泊以外にもルール無視は横行しているといい、

「一つの部屋に、若い外国人が3〜4人で暮らしたり、2世帯や3世帯が同居しているケースもあります。中国人は親類縁者を呼び寄せるので、最初に入居した中国人と同じ姓の部屋が1フロアにズラリと並んだこともありました」（同）

シェアハウスも複数世帯の入居も規則に違反しているが、管理会社の対応は後手に回っているのが実情のようだ。

「2年ほど前のことです。上階の中国人がホースの抜けたまま洗濯機を回し、私の部屋まで水浸しになったことがありました。文句を言いに行ったら“私はシラナイ”と片言の日本語で繰り返すばかり。押し問答を続けるうち、どうやら入居者と契約者が別人だということが分かりました」（住人の60代女性）

「一つの部屋に複数世帯が住民登録」

「新小岩団地」と同地区の都営団地を合わせた総戸数は394。しかし葛飾区が公表している同エリアの世帯数は586と、大きな開きが生じている。

その点について、都営団地の自治会長（71）は、

「西新小岩2丁目にある都営アパートの総戸数は55ですが、実際に住んでいるのは53戸。けれど役所の資料では58世帯が住んでいることになっている。つまり一つの部屋に複数世帯が住民登録しているということ。役所に聞いても“個人情報”を盾に、詳細は教えてくれません。でも外国人入居者が増え始める2021年以前は、そんな乖離（かいり）は見られなかった。現在、この都営アパートに住む外国人は中国人世帯4戸のほか、フィリピンとミャンマー人が住む計6戸です。当初はゴミ出しを巡るトラブルも絶えませんでしたが、人数が少ないので繰り返し個別に注意した結果、今では問題が起きることもほとんどなくなりました」

なぜ「新小岩団地」に中国人が大挙して住み始めたのか。その理由を自治会役員の一人がこう明かす。

「公団住宅だから、保証人も要らず、国籍も問われない。3DK（70平方メートル）で13万円台という手頃な家賃に加え、ロケーションが非常にウケているといいます。団地からは東京スカイツリーが間近に見え、富士山や東京タワーも一望できる。そのため中国国内で“掘り出し物件”だとして口コミで情報が拡散されているそうです」

後編では、日本に移住する中国人が急増している理由などと併せて、この問題について詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年1月22日号 掲載