『日プ』第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』、トレーナー陣第1弾発表
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』のトレーナー陣が23日、発表された。仲宗根梨乃、Kevin Woo、KAITAの参加が決定した。
【写真】シリーズ3回目の参加！中宗根梨乃
第1弾トレーナー陣として解禁されたのは、仲宗根梨乃、Kevin Woo、KAITAの3人。世界が認めるレジェンド振付師兼ダンサー・パフォーマンス演出家である仲宗根梨乃は、今回シリーズ3回目の参加となる。また、トレーナー初参加となるのは、日韓米を拠点に活躍するグローバルアーティストであるKevin Woo。2025年に世界的ヒットを記録したNetflixアニメ映画『KPOP デーモンハンターズ』では、ボーイズグループ「SajaBoys」が歌った挿入曲「Soda Pop」「Your Idol」で大きな注目を集め、グローバルチャートで大きな反響を呼んだ。
そして、HATA BOYとしても知られるKAITAは、KAZtheFIRE、Dr.SWAGと共に活動するコレクティブの一員で、20代ながら世界のダンス業界で確固たるキャリアを築いてきたベテランのダンサー兼振付師。King ＆ Prince、JO1、BE:FIRST、ENHYPENなど、数多くのK-POP・J-POPアーティストとコラボレーションし、国際的にも注目を集めてきた。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、参加した101人の練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100パーセント視聴者の投票によってデビューメンバーが決まる。
7月の開催発表以来、大きな注目を集めている今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となり、一部の地域を除き、グローバル配信や全世界からのファン投票を実施予定。
