ナインティナイン岡村隆史（55）矢部浩之（54）が22日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。矢部がマネジャーのある行動について言及した。

矢部は「俺ずっとモヤモヤしてることあって、年末から。思い出した、そうやそうや。最初に言っとくね、“全然ええねん”。ウチボリさん（ナインティナインのマネジャー）。真面目や、細かいとこ気づく。年末、『ゴチ』の生放送、大精算発表ありました。誰がクビになるかわからへん。その生放送終わり、オールナイトニッポン生放送。で、クビになりました。ちょっと来年からの方向性だけでも総合（演出）と軽く打ち合わせ。時間がない中ちょっと打ち合わせしましょうと」と、出来事は冠番組「ぐるぐるナインティナイン」内で起こったという。

矢部は「クビになったから。でビリや。40数万円くらい。で『楽屋や、財布』って。ウチボリさん気持ち焦ってると思うねん。ラジオあるから、俺も自分なりに慌てて楽屋上がって、扉開けたらもうウチボリさん先入ってて、で、初めてやねん。今までいろんなマネジャーついてくれてたけど、初めて、俺の財布から40何万円数えてんねん。ええねんで。払わなあかんから。全然ええねんけど、初めて他人に財布の中のお札数えられてんねん。ドキっとして」と語った。

矢部は「『そやな、俺払わなあかんな』って言って、（マネジャーが）『今ちょっと数えてます』って。ええねんけど、やってくれてるから、でも俺の財布やなと思って。俺が出して数えるのが普通やなと思って。数えてくれてるから任してん。で、ちょっと足りんかったんやったっけ。『数万円なんで私出しときます』ってウチボリさんに借りて払って、打ち合わせしてラジオに来てっていう」とモヤモヤした出来事を語った。

岡村は「勝手にタレントさんの財布を開けてお金をっていう。わかるよ」と共感し「初めてやろ？ 俺なんかホシノ（マネジャー）ぐらいからガンガン開けられてる」と語った。

矢部は「モラル的にね。見られて良くないとよね。それだけの話やねんけど、目的はわかってるから」とマネジャーをフォローした。

岡村は「どんな顔してた？ウチボリさんそのとき」と聞くと、矢部は「顔も見えへん、後ろ姿やねん。それでゴソゴソ、こう…」と説明した。岡村は「それはもう、楽屋泥棒の動き」とつっこんだ。