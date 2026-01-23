元自民党衆院議員の金子恵美氏（47）が23日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。夫のコントロール方法を話した。

この日はママ友の元TBSのフリーアナウンサーでナインティナイン矢部浩之の妻、青木裕子（43）と一緒にゲスト出演した。

金子氏は、夫で元衆議院議員の宮崎謙介氏（45）との関係について「うちは放牧スタイルでやっているので」と話した。「自分の範囲内で自由にした方が。あんまり束縛してがんじがらめにしてしまうと、人は飛び立ちたくなる。羽ばたきたくなるので」。

宮崎氏は女性スキャンダルを週刊誌に報じられた過去がある。金子氏は「自由度を高めておいて、最後、柵を越える時には、そこいっちゃ行けない！って。そこに記者がいる！って」と、ロープを引くようなしぐさをして出演者を笑わせた。

MCの神田愛花（45）が「何があると、そろそろかな、と思うんですか」と聞くと、「具体的なことを言ってしまうと…ちょっと泊まり（出張）が多いかな、っていう時に」と話した。MCのハライチ澤部佑（39）が「その時の引き方はどうするんですか？」と質問。金子氏は「私の顔とか、結婚式の時の写真が入ったパンツを入れるんですよ。出張道具に」と対策を明かした。

「パンツを見れば、これはいかん、と思う。私の顔がいっぱいのドット柄のパンツとか、結婚式の写真をプリントしたパンツとかを用意して、そっとそれをしのばせておくと。さすがに目が覚めるでしょう」と話した。