ミニストップで「いちごフェア」開催中！旬いちごを使ったスイーツ＆パンが勢ぞろい
ミニストップは2026年1月26日まで、旬のいちごを使った「いちごフェア」を実施しています。いちごを主役にしたサンドイッチやシュークリーム、パンやパフェまで、全9品以上のラインアップでいちごのおいしさを満喫できます。全国のミニストップ店舗で楽しめる限定企画です。
いちご祭りだ...
●いちごフェア対象商品
このフェアでは、いちごの味わいを活かした新作商品を中心に展開。いちご好きにはたまらない商品ばかりです。
・いちごサンド
旬のいちごにホイップクリームとカスタード風味クリームを合わせた、デザート感あふれるサンドイッチ。いちごの甘酸っぱさとクリームのまろやかさが絶妙なバランスです。
価格は505円。
・いちごシュークリーム
北海道産生クリームを使ったホイップクリームと、いちごソース入りカスタードクリームをブレンドした、やさしい甘さのシュークリーム。ふんわり生地と濃厚クリームの相性が魅力です。
価格は170円。
・いちごと練乳のロールパン
ふんわり白生地のロールパンに、福岡県産あまおういちごピューレ入りのホイップと練乳ホイップをサンドした一品。いちごの香りと練乳のやさしい甘さが楽しめます。
価格は159円。
・しっとりいちごロールケーキ
しっとり焼き上げたスポンジに、いちごクリームを巻き込んだロールケーキ。福岡県産あまおう苺ジャム入りクリームがアクセントです。
価格は170円。
・しっとりとしたダブルクリームパン（宮城いちご＆ホイップ）
宮城県産いちご果肉入りのクリームとホイップを、しっとり生地で包んだダブルクリームパン。果肉入りのフルーティーな味わいが楽しめます。
価格は159円。
・いちごのティラミス
甘酸っぱいいちごと濃厚な北海道マスカルポーネチーズを重ねた季節限定ティラミス。層ごとに香りが重なり、見た目も華やかです。
価格は354円。
・しあわせクレープ 練乳いちご
もちっと食感のクレープ皮に練乳ソース、ミルクムース、純生クリーム、いちごソースを合わせたスイーツクレープ。酸味と甘みのバランスが絶妙です。
価格は235円。
・いちごチョコ！チョコ！チョコ！チョコ！チョコ！
いちご練乳味のシート入り生地に、いちご味クリームを絞り、いちごキューブチョコをトッピング。いちご尽くしの遊び心あるパンです。
価格は159円。
・いちごのマーブルサンド
マーブル模様スポンジでミルククリームといちごジャムをサンドした、見た目もかわいいサンド。甘さと酸味がほどよく調和しています。
価格は170円。
・紅ほっぺいちごのパフェ
甘さと酸味のバランスが良いいちご「紅ほっぺ」を使用した人気パフェです。練乳といちごソースがアクセントになり、果肉の食感も楽しめます。
「特盛いちごパフェ」は、「紅ほっぺいちごのパフェ」の2倍量のいちごを使った豪華バージョンです。
価格は紅ほっぺいちごのパフェ540円、特盛いちごパフェ810円。
・のむヨーグルト いちご
ビフィズス菌入りのなめらかヨーグルトベースと、つぶつぶいちご果肉の組み合わせの飲むヨーグルト。軽い飲み心地とフルーティーな後味が魅力です。
価格は159円。
・ミックスベリー
いちご・ブルーベリー・ラズベリーの3種をミックスした冷凍ベリーです。見た目も華やかで、スムージーやヨーグルトのトッピングにぴったり。自然解凍でそのまま楽しめます。
価格は289円。
・いちごみるくモナカ
ミルク感とコクのあるいちごみるくアイスをモナカで挟んだアイススイーツ。いちごのフルーティーな風味をそのまま楽しめる、シンプルな構成が魅力です。
価格は151円。
・いちごパフェみたいなアイスバー
「いちごパフェ」をイメージしたアイスバーです。北海道ミルクソフト風アイス、とろりとした練乳、いちごアイスの3層構造で、つぶつぶ果肉入りのいちごアイスがアクセントになっています。
価格は194円。
●「いちごフェア」応募キャンペーンも実施
期間中、対象商品を含む税込800円以上のレシートでWEB応募可能なキャンペーンを実施。
Aコース：いちご狩り体験（ペア10組20名）
Bコース：いちごを使ったお菓子
など、いちご体験が当たるチャンスもありますよ。
※価格はすべて税込みです。
東京バーゲンマニア編集部