来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１月２６日



１０：３０ 日・５年物クライメートトランジション国債の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２２：３０ 米・耐久財受注

※米・２年物国債入札

※オーストラリア，インド市場が休場



◇１月２７日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

２３：００ 米・住宅価格指数

２３：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

※日・閣議

※日・衆議院選挙公示

※米・５年物国債入札

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目



◇１月２８日



００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 日・４０年物国債の入札

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数



◇１月２９日



０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）

０９：３０ 豪・輸入物価指数

１４：００ 日・消費者態度指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２２：３０ 米・貿易収支

※米・７年物国債入札



◇１月３０日



００：００ 米・製造業新規受注

００：００ 米・卸売在庫

００：００ 米・卸売売上高

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・小売業販売額

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０９：３０ 豪・卸売物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：３０ 仏・消費支出

１５：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１８：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ 日・外国為替介入実績

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

１９：００ ユーロ・失業率

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・卸売在庫

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・閣議



◇１月３１日



０７：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：３０ 中・サービス業購買担当者景気指数





◎決算発表・新規上場など



○１月２６日



決算発表：ＫＧ情報<2408>，コーテクＨＤ<3635>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，日本高純度<4973>，インソース<6200>，ＳＡＮＥＩ<6230>，ファナック<6954>，フクダ電<6960>，日東電<6988>，りたりこ<7366>，信越ポリ<7970>，ナガワ<9663>



○１月２７日



決算発表：カワチ薬品<2664>，信越化<4063>，マクアケ<4479>，サイバトラス<4498>，カイノス<4556>，東北鋼<5484>，リアルゲイト<5532>，テセック<6337>，ＳＭＫ<6798>，ＰＬＡＮＴ<7646>，コメリ<8218>，池田泉州ＨＤ<8714>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，ＳＥＨＩ<9478>，両毛シス<9691>，カプコン<9697>，ＤＭＳ<9782>

※海外企業決算発表：ボーイング，ユナイテッドヘルス・グループほか



○１月２８日



決算発表：日本電技<1723>，南海辰村<1850>，北陸電工<1930>，野村不ＨＤ<3231>，イントラマト<3850>，田岡化<4113>，日精化<4362>，ダイトーケミ<4366>，広栄化学<4367>，一工薬<4461>，ＪＣＲファ<4552>，ＪＦＥシステ<4832>，日精線<5659>，航空電子<6807>，アドバンテ<6857>，ＦＤＫ<6955>，ＫＯＡ<6999>，エクセディ<7278>，フジオーゼ<7299>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，秋田銀<8343>，ジャフコＧ<8595>，松井証<8628>，極東証券<8706>，アイザワ証Ｇ<8708>，メタウォーター<9551>，ナガセ<9733>，大丸エナ<9818>，杉本商<9932>ほか

※海外企業決算発表：ＩＢＭ，マイクロソフト，メタプラットフォームズ，テスラ



○１月２９日



決算発表：関電工<1942>，きんでん<1944>，ヒューリック<3003>，積水化<4204>，野村総研<4307>，武田<4502>，中外薬<4519>，ＯＬＣ<4661>，ガイシ<5333>，大同特鋼<5471>，日立建<6305>，日立<6501>，富士電機<6504>，マキタ<6586>，ＮＥＣ<6701>，富士通<6702>，アンリツ<6754>，キーエンス<6861>，スタンレー<6923>，カシオ<6952>，十六ＦＧ<7380>，ノジマ<7419>，キヤノン<7751>，滋賀銀<8366>，日本取引所<8697>，南海電<9044>，沖縄セルラー<9436>，東電ＨＤ<9501>，メイテックＧ<9744>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：ビザ，ハネウェル・インターナショナル，アップル，ＳＫハイニックス ，サムスン電子ほか



○１月３０日



決算発表：大東建<1878>，ＮＳＳＯＬ<2327>，東洋水産<2875>，ＺＯＺＯ<3092>，住友ファーマ<4506>，塩野義<4507>，第一三共<4568>，ＴＯＴＯ<5332>，特殊陶<5334>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，コマツ<6301>，レーザーテク<6920>，小糸製<7276>，スクリン<7735>，ＨＯＹＡ<7741>，りそなＨＤ<8308>，三井住友トラ<8309>，三井住友ＦＧ<8316>，七十七<8341>，ほくほくＦＧ<8377>，アコム<8572>，野村不ＨＤ<8604>，京成<9009>，東京メトロ<9023>，阪急阪神<9042>，商船三井<9104>，ＡＮＡ<9202>，関西電<9503>，九州電<9508>，Ｊパワー<9513>，東ガス<9531>，ＳＣＳＫ<9719>，ミスミＧ<9962>ほか

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，ベライゾン・コミュニケーションズ，シェブロンほか



出所：MINKABU PRESS