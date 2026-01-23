クロスプラスが２６年１月期最終利益予想と期末配当予想を上方修正 クロスプラスが２６年１月期最終利益予想と期末配当予想を上方修正

リンクをコピーする みんなの感想は？

クロスプラス<3320.T>がこの日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、純利益を１２億円から１５億円（前期比１６．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２３円から２７円へ引き上げた。



暖冬により秋冬商品の投入が後ろ倒しとなったことや、卸売における追加受注が想定より少なかったことなどから売上高は６４０億円から５９５億円（同４．０％減）へ下方修正したが、原価低減やＥＣ売り上げの拡大による売上総利益率の改善、広告宣伝費の削減などで営業利益は１２億円（同１６．５％増）の従来見通しを据え置いた。更に資本コストを意識した投資有価証券の売却を進めたことで最終利益を上方修正した。



出所：MINKABU PRESS