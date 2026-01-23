ヒガシＨＤの４～１２月期営業益は５８％増、大手ＥＣ向けセンターの本格稼働など奏功 ヒガシＨＤの４～１２月期営業益は５８％増、大手ＥＣ向けセンターの本格稼働など奏功

ヒガシホールディングス<9029.T>は２３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が４２４億７３００万円（前年同期比２２．４％増）、営業利益が３０億９２００万円（同５８．０％増）だった。２４年８月に開設した大手ＥＣ向けの３ＰＬセンター「川西ロジスティクスセンター」の本格稼働や、既存の大型３ＰＬセンターの取扱量増加などが業績に貢献した。



通期計画は据え置いた。営業利益の通期計画（３２億５６００万円）に対する進捗率は約９５％と高いものの、第４四半期（１～３月）は大手ＥＣ向け３ＰＬセンター「流山ロジスティクスセンター」の増床部分の稼働開始に向けた初期投資費用がかかる。加えて、更なる業容拡大に向けた人材・設備・車両への大型投資などを行う可能性もあるとした。



出所：MINKABU PRESS