セグエＧが２５年１２月期業績予想の上方修正と４６０万株の公募増資などを発表 セグエＧが２５年１２月期業績予想の上方修正と４６０万株の公募増資などを発表

セグエグループ<3968.T>がこの日の取引終了後、集計中の２５年１２月期の連結業績について、売上高が従来予想の２４８億円から２５０億７０００万円（前の期比３３．９％増）へ、営業利益が１５億１２００万円から１８億８０００万円（同２．６倍）へ、純利益が７億８０００万円から１１億７０００万円（同２．３倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



サイバーセキュリティー対策の需要が一段と強まっていることや、中央省庁や地方自治体によるＩＴ投資が着実に増加するなか、既存事業が堅調に推移したことに加えて、官公庁向けの超大型案件の受注により、受注高・受注残高が大幅に増加したことが要因。また、利益管理体制の強化や高利益率案件の獲得にも努めたほか、保有する投資有価証券の売却も実施したことも寄与した。



同時に、２６年１２月末時点の株主から株主優待制度を変更すると発表した。現行制度では毎年１２月末時点で１０００株以上を保有する株主を対象に継続保有期間に応じてデジタルギフトカード１万円分または２万円分を贈呈していたが、変更後は特設ウェブサイトで、おコメやブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフト、一部電子ギフトに交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて５０００～６万ポイント贈呈する。



更に、公募による４６０万株の新株の発行と愛須康之社長を売出人とする６２万５０００株の売り出し、７８万３７００株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表した。調達資金約３１億１０５５万円は官公庁向け大型受注案件に係る資金需要やＭ＆Ａ待機資金にあて、ＶＡＤビジネスの事業基盤強化やグループの財務基盤の改善を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS