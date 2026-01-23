スクウェア・エニックスは1月7日、『ドラゴンクエストVII Reimagined』無料体験版の配信を開始した。 『ドラゴンクエストVII Reimagined』は、2000年に発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』を現代向けに再構築したリメイク作品。無料体験が可能な「旅のはじまり先行プレイ版」の提供をきっかけに、ゲーム実況者やストリーマーによるプレイ配信・動画投稿が複数確認されており、配信シーンでも徐々に存在感を高めつつある。

【写真】SHIPSとリメイク版『ドラクエ7』がコラボ！ G-SHOCKなど気になるラインナップ

体験版では物語序盤となるエリアを実際に遊ぶことができ、原作ファンにとっては懐かしさを、初見プレイヤーにとっては新鮮な体験を提供している。実況配信では、原作との違いに注目する視点や初プレイならではのリアクションが見られ、コメント欄を中心に視聴者とのやり取りも活発だ。長年親しまれてきたタイトルであるがゆえに「知っている人」と「知らない人」が同時に楽しめる点が魅力といえる。

ゲーム性は、シリーズ伝統のコマンド選択型ターン制を踏襲。石版を集めて世界を復活させていく物語構造や職業システムによるキャラクター育成といった『ドラゴンクエストVII』ならではの要素は本作でも引き継がれている。また、今作はキャラクターごとに職業を2つ選択でき、育成の幅が広がっていることも特徴だ。新規エピソードも用意されているので、プレイ済みのユーザーでも新鮮な気持ちで遊べる。

一方で、グラフィックは“ドールルック”と呼ばれる新たな表現が採用され、全体的に温かみのある3Dビジュアルへと刷新された。体験版の範囲でも操作性やUIが調整されていることが確認でき、テンポ面を含めた現代的な遊びやすさが意識されている。

ビジュアルの変化によって映像としての見栄えが向上しており、配信映えにも良い影響を与えている。また、ストーリー主導の進行は「次が気になる」展開を生みやすい。さらに、体験版のセーブデータを製品版へ引き継げる仕様により、体験版から本編へと継続してプレイする実況企画も成立しやすいだろう。

有名配信者としては、加藤純一が本作の体験版をプレイ。加藤は『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』をプレイ済みだが、オープニングで進化した映像が流れた際には「すごいわ！やば」と感動の声を漏らしていた。遊びやすいように工夫されたUIや適度に調整された難易度にも高評価を示している。体験版の最後まで遊んだあとには「このゲーム、買いです」と視聴者にアピールしていた。

『ドラゴンクエストVII Reimagined』は、原作の魅力を土台にしながら、現代のプレイヤーや視聴者にも届く形へと再構築された作品だ。2026年2月5日に発売されたあとは、本編を通した配信が増えていくことだろう。原作経験者と未経験者、それぞれの視点が交錯する実況の行方に今後も注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）