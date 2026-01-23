「クラブを尊重してほしい」チェルシー10番のマンチェスター“帰還”報道にOBの元仏代表レジェンドが意見 ２年でプレミア制覇できないと感じれば「移籍を望むだろう」
マンチェスター・シティの下部組織で育ち、2023年９月にそのシティを離れてチェルシーに加入したコール・パーマーは、ここまで公式戦通算110試合で48得点・28アシストをマーク。プレミアリーグを代表する選手に成長した。
その23歳が、マンチェスターに“帰還”するかもしれない。
英紙『Daily Express』などによると、パーマーはロンドンでの生活に馴染めず、退団を検討し、マンチェスター・ユナイテッド行きの可能性が浮上しているという。
この衝撃的なニュースは瞬く間に反響を呼び、チェルシーで主将を務めた元フランス代表DF のマルセル・デサイー氏も反応。英紙『THE Sun』によれば、アメリカのメディア『Card Player』でこうコメントしている。
「もし移籍を決断するなら、それは彼の勝手だ。しかし、私はクラブを尊重してほしいと思っている。なぜなら、彼を今のレベルに育て上げたのは、他でもないチェルシーなのだからね」
１年目に公式戦で25得点・15アシスト、２年目に15得点・11アシストを記録したイングランド代表MFは、３年目の今季は10番を託され、さらなる飛躍が期待されていた。しかし、序盤に負った鼠径部の怪我の影響もあり、ここまではわずか５ゴールにとどまっている。
デサイー氏は、移籍よりもまずベストフォームと取り戻すのが先決だと考えているようだ。
「パーマーはより安定した環境と、自身に合ったシステムを望んでいるのだろうと思う。しかし、彼は鼠径部の怪我から完全に回復し、まずは万全のコンディションを取り戻す必要がある。最近のパフォーマンスがそれを物語っている。だからこそ、彼は謙虚さを保ち、復帰してクラブを助ける必要がある。残るか去るかにかかわらずだ」
そして、パーマーの決断を下すためのカギは、今後、チームがリーグ優勝できるかに左右されると見ているようだ。
「問題は、彼が今後２シーズン以内にチェルシーがプレミアを制覇できると感じているかどうかだ。もしそうでないなら、自分を中心にフォーメーションを構築してくれるクラブへの移籍を望むだろうと確信している」
チェルシーのレジェンドは、ピッチ外の環境以外にも、退団を検討するだけの要因があると考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
