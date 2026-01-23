HANA・JISOO『ノノガ』に挑戦した心境を告白！「自分の声を生かせる居場所を探していた」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAのJISOOと声優の花江夏樹が、1月31日20時45分から放送されるNHK Eテレ『ビストロボイス』にゲスト出演。MC・山寺宏一とともにDEEPな声談議を届ける。

■「JISOOさんの声に打ち抜かれた」花江夏樹がJISOO熱く語り倒す

七色の声を持つ声優・山寺宏一がリスペクトする声のスペシャリストたちを招き、他では聞けないDEEPな声談議を届ける番組『ビストロボイス』。各シーンを代表する声のスペシャリストたちが、それぞれの技を披露しながら声の神髄について語り合う。

MCは声優として『エヴァンゲリオン』シリーズの加持リョウジ役、『アラジン』のジーニー役からジム・キャリーやエディ・マーフィなどの洋画吹替え、さらに俳優、ナレーターとしても活躍するエンターテイナー山寺宏一。

1月31日放送のゲストは『鬼滅の刃』竈門炭治郎 、『ダンダダン』のオカルン、『東京喰種トーキョーグール』金木研など、話題作の主演を次々に務める声優・花江夏樹。そしてデビュー曲「ROSE」が累計再生数2億回を突破、2025年の『第76回 NHK紅白歌合戦』にも初出場したHANAのメンバー、JISOO。

珍しい花江夏樹のテレビ出演に加え、「JISOOさんの声に打ち抜かれた」という花江の強い希望で今、最も勢いにのるアーティストのひとつであるHANAのメンバーJISOOとの夢の顔合わせが実現。声優と歌手、異ジャンルの声のプロがDEEPな声談議を届ける。

「ビンテージマイクを通したような声」。人生でいちばん緊張しているという花江夏樹が、推しである JISOOの声の魅力を熱く語り倒す。『SAKAMOTO DAYS』の大ファンだというJISOOは、南雲役の花江の決めゼリフ披露に悶絶!? そんな JISOOが感じる花江の印象は「声が賢い」？ お互いをリスペクトするふたりがお互いの声の魅力・技をDEEPに語り合う。

そして「自分の声を生かせる居場所を探していた」。JISOOが国境を越え『No No Girls』オーディションに挑戦した心境を告白。その『No No Girls』に救われたという花江が明かす意外な悩みとは？

さらに『鬼滅の刃』竈門炭治郎役の難しさや叫び声に隠された秘密、JISOOの意外な野望も明らかに。声の専門家によるふたりの声の徹底分析も。なぜ多くの人が花江夏樹、JISOO の声にひかれるのか？ JISOOはTwangとハスキーボイス？ 花江は喉仏を巧みに使った声？ その理由を解き明かす。

さらに、ここでしか見られない即興朗読劇も。テキストは「なぞなぞブック」!?

NHK Eテレ『ビストロボイス』は、1月31日20時45分から放送。

■番組情報

NHK Eテレ『ビストロボイス「花江夏樹 × 山寺宏一 × HANA JISOO」』

01/31（土）20:45～21:14

※NHK ONEでの同時・1週間の見逃し配信あり

再放送：02/05（木）14:35～15:04

出演：花江夏樹、山寺宏一、JISOO（HANA）

声のソムリエ（解説）：長塚全（ボイストレーナー）

ナレーション：千葉美乃梨アナウンサー

■関連リンク

番組サイト

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-Y3RNJ33LW6

■【画像】番組カット、番組ロゴ