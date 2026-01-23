King & Princeが新ビジュアルを公開し、ファンの注目を集めている。

■King & Princeの王子様のような白衣装に絶賛の声

【写真】①②「ビジュ良すぎ」永瀬廉、高橋海人のソロビジュ③2王子様のようなキンプリの新ビジュ 他【動画】映画『鬼の花嫁』本予告

King & Princeは、18枚目のシングル「Waltz for Lily」を3月25日にリリースすることを発表した。永瀬廉が吉川愛とのダブル主演で贈る映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いたラブソングだ。

この発表と同時に3枚の新ビジュアルも解禁された。永瀬は毛足の長いシャギーファーのジャケットとパンツを纏い、両手をポケットにインして佇み、高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）は、もふもふとしたファーのロングコート×キラキラとしたブルーのパンツ姿でまっすぐにカメラを見つめた。高橋のピンクがかったブラウンヘアと、前髪重めのサラっとした丸みのあるヘアスタイルも新鮮な印象を放っている。

さらに、ふたりが並んだ新ビジュアルでは、真っ白なセットアップスーツを着こなした。キラキラとした植物に囲まれた幻想的な空間も相まって、まるで王子様のようなオーラを放っている。

SNSには「ビジュよすぎ」「2人揃って前髪あるのやばすぎる」「白のキラキラスーツ王子様感半端ない」「王子様すぎて眩しい」「眩しすぎて直視できない」「ふたり揃って顔面最強」「れんかい双子コーデだ」「2人とも美しすぎる」「過去一のアー写きてて横転」「King & Princeに白衣装は最強」「イケメンすぎ」「前髪あり海ちゃんかわいいかっこいい」という絶賛の声の他、1月23日が永瀬の誕生日ということもあり、祝福コメントが殺到している。

■永瀬廉が27歳に！

なお、King & Prince公式SNSでは、バルーンなどで装飾がされた部屋で「HAPPY BIRTHDAY」とバースデーサッシュとサングラスをかけた永瀬の写真が公開されている。

■写真：映画『鬼の花嫁』のポスタービジュアル

■動画：映画『鬼の花嫁』本予告