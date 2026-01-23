　23日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2027枚だった。うちプットの出来高が1394枚と、コールの633枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の222枚（45円安575円）。コールの出来高トップは5万7000円の155枚（20円安830円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　15　　　+2　　　13　　70000　
　　 2　　　+2　　　17　　69000　
　　 5　　　 0　　　22　　68000　
　　 6　　　+1　　　31　　67000　
　　 8　　　+1　　　42　　66000　
　　 8　　　+1　　　58　　65000　
　　 1　　　+1　　　83　　64000　
　　20　　　 0　　 115　　63000　
　　43　　 +12　　 174　　62000　
　　84　　　+1　　 235　　61000　
　　59　　 +10　　 330　　60000　
　　28　　　-5　　 445　　59000　
　　30　　 +20　　 650　　58000　
　 155　　 -20　　 830　　57000　
　　14　　 -50　　 995　　56500　
　　 1　　　　　　1030　　56375　
　　 3　　　　　　1050　　56250　
　　10　　 +10　　1155　　56000　
　　 1　　　　　　1240　　55750　
　　 2　　 -40　　1330　　55500　
　　 1　　　　　　1425　　55250　
　　 1　　　　　　1475　　55125　
　　15　　+435　　1575　　55000　
　　 1　　 +30　　1755　　54500　
　　 1　　　　　　1825　　54375　
　 119　　　+5　　1985　　54000　
　　　　　　　　　　　　　53750　　2080 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2060 　　 +35　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1940 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1755 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1730 　　 -85　　　52　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1625 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1560 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1465 　　-680　　　12　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1490 　　-600　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1465 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1355 　　-115　　　50　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1245 　　-520　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1155 　　-520　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1125 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1105 　　 -60　　 125　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1095 　　-415　　　14　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 955 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 975 　　 -70　　　17　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 925 　　-260　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 900 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 895 　　 -50　　 160　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 815 　　 -35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 800 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 785 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 765 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 730 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 735 　　　　　　　 2　