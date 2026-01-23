日経225オプション3月限（23日日中） 4万8000円プットが出来高最多222枚
23日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2027枚だった。うちプットの出来高が1394枚と、コールの633枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の222枚（45円安575円）。コールの出来高トップは5万7000円の155枚（20円安830円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
15 +2 13 70000
2 +2 17 69000
5 0 22 68000
6 +1 31 67000
8 +1 42 66000
8 +1 58 65000
1 +1 83 64000
20 0 115 63000
43 +12 174 62000
84 +1 235 61000
59 +10 330 60000
28 -5 445 59000
30 +20 650 58000
155 -20 830 57000
14 -50 995 56500
1 1030 56375
3 1050 56250
10 +10 1155 56000
1 1240 55750
2 -40 1330 55500
1 1425 55250
1 1475 55125
15 +435 1575 55000
1 +30 1755 54500
1 1825 54375
119 +5 1985 54000
53750 2080 2
53500 2060 +35 3
53250 1940 1
53125 1755 2
53000 1730 -85 52
52750 1625 2
52625 1560 2
52500 1465 -680 12
52375 1490 -600 2
52250 1465 -40 1
52000 1355 -115 50
51500 1245 -520 7
51250 1155 -520 5
51125 1125 5
51000 1105 -60 125
50750 1095 -415 14
50625 955 3
50500 975 -70 17
50250 925 -260 2
50125 900 3
50000 895 -50 160
49750 815 -35 4
49625 800 2
49500 785 16
49375 765 3
49250 730 7
49125 735 2
