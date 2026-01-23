　23日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7370枚だった。うちプットの出来高が4138枚と、コールの3232枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の321枚（12円安52円）。コールの出来高トップは5万7000円の664枚（10円安350円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　70000　
　　 1　　　 0　　　 1　　69000　
　　30　　　-1　　　 2　　67000　
　　 9　　　-1　　　 3　　66000　
　 108　　　 0　　　 5　　65000　
　　95　　　-1　　　 8　　64000　
　 201　　　-4　　　12　　63000　
　 303　　　-3　　　24　　62000　
　 241　　　+2　　　43　　61000　
　 420　　 -10　　　68　　60000　
　 255　　 -12　　 120　　59000　
　 293　　　-4　　 214　　58000　
　 664　　 -10　　 350　　57000　
　　44　　 -25　　 430　　56500　
　　 1　　 +55　　 530　　56375　
　　14　　　 0　　 535　　56250　
　　 4　　 -70　　 525　　56125　
　 182　　 +35　　 600　　56000　　2770 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　 605　　55875　
　　 7　　　-5　　 610　　55750　
　　 2　　+170　　 705　　55625　
　　62　　 -10　　 710　　55500　
　　 1　　　　　　 740　　55375　
　　 8　　 +10　　 805　　55250　
　　97　　 +20　　 885　　55000　
　　 1　　 +45　　1035　　54750　
　　36　　 -20　　1115　　54500　
　　 1　　　　　　1080　　54375　
　　15　　+445　　1200　　54250　
　　 6　　 -90　　1235　　54125　
　 111　　 -50　　1275　　54000　　1485 　　-135　　　55　
　　　　　　　　　　　　　53875　　1430 　　 -20　　　11　
　　 1　　 +55　　1515　　53750　　1410 　　　-5　　　 4　
　　 1　　+105　　1525　　53625　　1340 　　 -70　　　10　
　　 2　　 +65　　1655　　53500　　1205 　　-170　　　14　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1210 　　　　　　　 3　
　　 2　　 +65　　1760　　53250　
　　 1　　　　　　1820　　53125　
　　 1　　　 0　　1870　　53000　　1065 　　 -85　　　22　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1060 　　　　　　　 1　
　　 1　　　 0　　2085　　52750　　 985 　　-515　　　38　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1035 　　 -85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 915 　　 -60　　　17　
　　 1　　　　　　2370　　52250　　 790 　　-120　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 880 　　 +65　　　 1　
　　 6　　 -90　　2500　　52000　　 825 　　 +10　　　90　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 755 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 705 　　 -80　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 660 　　 -75　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 645 　　 -85　　　11　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 590 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 655 　　 +20　　　41　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 540 　　 -55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 615 　　　-5　　　69　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 540 　　 -25　　　 1　