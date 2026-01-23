日経225オプション2月限（23日日中） 5万7000円コールが出来高最多664枚
23日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7370枚だった。うちプットの出来高が4138枚と、コールの3232枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の321枚（12円安52円）。コールの出来高トップは5万7000円の664枚（10円安350円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 70000
1 0 1 69000
30 -1 2 67000
9 -1 3 66000
108 0 5 65000
95 -1 8 64000
201 -4 12 63000
303 -3 24 62000
241 +2 43 61000
420 -10 68 60000
255 -12 120 59000
293 -4 214 58000
664 -10 350 57000
44 -25 430 56500
1 +55 530 56375
14 0 535 56250
4 -70 525 56125
182 +35 600 56000 2770 1
2 605 55875
7 -5 610 55750
2 +170 705 55625
62 -10 710 55500
1 740 55375
8 +10 805 55250
97 +20 885 55000
1 +45 1035 54750
36 -20 1115 54500
1 1080 54375
15 +445 1200 54250
6 -90 1235 54125
111 -50 1275 54000 1485 -135 55
53875 1430 -20 11
1 +55 1515 53750 1410 -5 4
1 +105 1525 53625 1340 -70 10
2 +65 1655 53500 1205 -170 14
53375 1210 3
2 +65 1760 53250
1 1820 53125
1 0 1870 53000 1065 -85 22
52875 1060 1
1 0 2085 52750 985 -515 38
52625 1035 -85 1
52500 915 -60 17
1 2370 52250 790 -120 10
52125 880 +65 1
6 -90 2500 52000 825 +10 90
51875 755 -45 1
51750 705 -80 8
51625 660 -75 6
51500 645 -85 11
51375 590 25
51250 655 +20 41
51125 540 -55 1
51000 615 -5 69
50875 540 -25 1
