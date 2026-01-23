岡田義徳「無茶苦茶大きくなった」 4歳次男の近影を公開し驚き「イケメン」「父と母のいいとこ取り」 妻は田畑智子
俳優の岡田義徳（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。次男（4）のちゃめっ気あふれるダンス姿を“顔出し”で公開した。
【動画】「リズム感抜群ですね」岡田義徳＆田畑智子の成長した4歳次男の近影
岡田は「最近、我が子の投稿してなかったなーと、我が子弟が無茶苦茶大きくなったと感じる日々」とコメントし、陽気に踊る次男の動画をアップ。両手足を動かしキレッキレのダンスを披露している。
「健康で、色んなもの見て吸収して、毎日楽しくいてくれよ」と、成長する姿に心境を吐露し、コメント欄には「うわ〜めちゃ大きくなりましたね」「独創的なダンス リズム感抜群ですね」「顔がお兄さんになってきましたね」「父と母のいいとこ取り」「イケメンですね」などの声が寄せられていた。
岡田は、俳優の田畑智子（45）と約6年半の交際を経て2018年の元日に結婚。同年10月に第1子長男、21年2月に第2子次男が誕生した。
