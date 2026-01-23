¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¡¦ÌîÃæÈþ´õ¡¢¡Ö¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡×¤È¿ÇÃÇ¡¡¡Ö¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡×¤¢¤¹¸ø±é·çÀÊ¤Ø
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌîÃæÈþ´õ¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¡Ö¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ç¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'26 ÌîÃæÈþ´õ ¸ø±é·çÀÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÌîÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÇ¯¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬¶¯¤¯½Ð¤¿¤¿¤áÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Ç»¡¤ª¤è¤Ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡Ù¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢²ÃÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ÜÆ°¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤¢¤¹24Æü¤È25Æü¤Î¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·ÂÐ±þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'26¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
