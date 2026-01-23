雨の日も晴れの日もへっちゃら。軽くてタフな万能バッグ【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
ぽんぽん入れてもまだ余裕。毎日ガンガン使える相棒リュック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、スポーティでスタイリッシュな印象のボックス型リュックだ。約32リットルの大容量で、通学や通勤はもちろん、旅行まで幅広いシーンで活躍する。
メインルームには13インチPCを収納できるクッションポケットを備えており、書類やデバイスを安心して持ち運べる。
フロントポケットはA4ファイルも入る大きめ設計で、よく使うアイテムをすぐ取り出せる便利さがある。撥水素材を使用しているため水滴を弾き、軽量ながらタフなつくりで天候を気にせず使えるのも魅力だ。
デイリーユースからスポーツシーンまで、気軽に背負える万能バックパックとなっている。
