“義理の家族”ペ・イニョク＆ノ・ジョンウィが子育てに奮闘 韓国ドラマ『宇宙をあげる』、U-NEXTで2・4より独占配信
俳優のペ・イニョクとノ・ジョンウィが出演する韓国ドラマ『宇宙をあげる』が2月4日より、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。
【写真】かわいい…ペ・イニョク＆ノ・ジョンウィの“1歳の甥っ子”ウジュ
同作は、初対面から最悪の相性だった“義理の家族”である男女が、1歳の甥っ子を育てるために突然の同居生活を始めることから物語が動き出す、ロマンティックラブコメディ。
『烈女パク氏契約結婚伝』や『チアアップ』で注目を集めるペ・イニョクが演じるのは、クールな外見の裏に人一倍の優しさを秘めた写真家アシスタント、ソン・テヒョン。一方、前向きなエネルギー溢れる就活生ウ・ヒョンジンを、『バニーとお兄さんたち』や『魔女-君を救うメソッド-』のノ・ジョンウィが務める。平凡な日常を願っていた矢先に、1歳の甥っ子・ウジュの保護者という“人生最大のクエスト”へ果敢に挑む姿を、等身大の魅力で描く。
他人と呼ぶには近すぎて、家族と呼ぶには遠すぎる関係性の2人が、突然現れたウジュを通して、自分自身と向き合い成長していく姿を描く。徐々に近づく2人の心の距離がみどころとなっている。
■配信開始日
2月4日（水）深夜24：00〜毎週水・木配信
■スタッフ
演出：イ・ヒョンソク、チョン・ヨジン
脚本：スジン、シン・イヒョン
■キャスト
ペ・イニョク、ノ・ジョンウィ、パク・ソハム ほか
