¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¦¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè3ÏÃ¤Ë½Ð±é¡ªÆ°Êª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼ÔÌò
¤¢¤¹1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè3ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
Âè3ÏÃ¤Ë¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡Ë¤¬½Ð±é¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥º¡¼¥º¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Î»Ê²ñ¼ÔÌò¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦³¥Âô¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¼ã¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Îø°¦¤ä»Å»ö¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÇ¯Îð¡É¤Ø¤Î°Õ¼±¤äÉÔ°Â¤òÉÁ¤¯Âè3ÏÃ¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
Âè3ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø