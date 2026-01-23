2児の母・新井恵理那、約15年ぶり“編み物”再開 完成ショットに「素晴らしい仕上がり」「素敵な作品ですね」
2児の母でフリーアナウンサーの新井恵理那（36）が23日、自身のインスタグラムを更新し、約15年ぶりに編み物を楽しんだことを明かした。育児と仕事の合間に生まれる“自分の時間”をつづり、穏やかな日常の一コマが反響を呼んでいる。
【写真】完成した作品を公開！約15年ぶりに編み物をした新井恵理那
新井は投稿で、「今年はレースものをレイヤーするコーデが可愛いから、このレシピを見つけて一目惚れしてしまって。たぶん15年ぶりくらいに編み物やりました」と報告。「もうパツパツだからきっと今シーズンだけかなー」と冗談交じりに仕上がりについても触れた。
久しぶりの編み物については、「もくもくとやるのは楽しいし、ちょっとくらい誤魔化せる感じが気楽でいいですね」と、その魅力を語る。完璧さを求めず、手を動かす時間そのものを楽しむ姿勢がにじむ内容となっている。
投稿では、最近気に入っているというフレーバー系のコーヒーも紹介。自宅での打ち合わせの際に差し入れでもらったというコーヒーについて、「香り高くて甘くて美味しい」と感想をつづり、別の小さなカップのコーヒーについては「カフェインレスだから夜にも嬉しい」と、生活に寄り添う楽しみ方を明かした。
さらに、子どもたちの生活リズムが整っている日の夜について、「ロウソクに灯りをつけて編み物しながら、ドラマを見たり、ぷよぷよとか桃鉄とかボンバーマンとかする大人の時間がうまれて潤いますね」とコメント。家庭を大切にしながらも、自分自身をいたわる時間を大事にしている様子が伝わる。
この投稿にフォロワーからは「素晴らしい仕上がりですね」「めちゃかわいいですね」「新井さん素敵な作品ですね」などのコメントが届いている。
新井は2023年4月に一般男性との結婚を発表。同年10月に第1子を出産し、25年4月には第2子の出産を公表している。
【写真】完成した作品を公開！約15年ぶりに編み物をした新井恵理那
新井は投稿で、「今年はレースものをレイヤーするコーデが可愛いから、このレシピを見つけて一目惚れしてしまって。たぶん15年ぶりくらいに編み物やりました」と報告。「もうパツパツだからきっと今シーズンだけかなー」と冗談交じりに仕上がりについても触れた。
投稿では、最近気に入っているというフレーバー系のコーヒーも紹介。自宅での打ち合わせの際に差し入れでもらったというコーヒーについて、「香り高くて甘くて美味しい」と感想をつづり、別の小さなカップのコーヒーについては「カフェインレスだから夜にも嬉しい」と、生活に寄り添う楽しみ方を明かした。
さらに、子どもたちの生活リズムが整っている日の夜について、「ロウソクに灯りをつけて編み物しながら、ドラマを見たり、ぷよぷよとか桃鉄とかボンバーマンとかする大人の時間がうまれて潤いますね」とコメント。家庭を大切にしながらも、自分自身をいたわる時間を大事にしている様子が伝わる。
この投稿にフォロワーからは「素晴らしい仕上がりですね」「めちゃかわいいですね」「新井さん素敵な作品ですね」などのコメントが届いている。
新井は2023年4月に一般男性との結婚を発表。同年10月に第1子を出産し、25年4月には第2子の出産を公表している。