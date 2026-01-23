鳥谷敬、かとうれいこと2ショット 初冠番組で真剣ゴルフ対決【コメントあり】
元プロ野球選手・鳥谷敬の初冠番組『鳥谷敬の Birdieee GOLF』があす24日から、CSのスポーツ専門チャンネル「GAORA SPORTS」で放送開始する。全3話。
【番組カット】真剣な表情でクラブを振る鳥谷敬
2021年の引退後、本格的にゴルフをスタートした鳥谷。1回の練習で400球を打ち込むという、持ち前のストイックさで瞬く間に上達し、現在のベストスコアは「78」を誇る。同番組では、「全ホールをバーディーで回る」という大胆でロマンあふれる鳥谷の目標に向けて、ティーチングプロによる本格的なレッスンに挑む。
コーチ陣には、USGTF（米国ゴルフ教師連盟）レベルIIIの資格を持つ江口紗代ティーチングプロや、TPI公認トレーナー LEVEL1の資格を持ち、2019年ドラコン日本選手権で優勝した杉山美帆プロ、人気ゴルフYouTuber・TG氏を迎え、“本気の技術向上”を追求。さらに、ゴルフ上級者のタレント・かとうれいこをゲストに招き、実践編としての真剣勝負を繰り広げる。
■鳥谷敬コメント
この番組を通じて、ドライバーの安定性を高め、さらにアプローチの正確性を増して全ホールバーディーを目指します！
■番組概要
・番組名：『鳥谷敬のBirdieee GOLF』
・放送日時：
＃1：1月24日（土)午後9時 ※再放送あり
＃2：2月21日（土)朝7時30分※再放送あり
＃3：3月放送予定
・出演：
鳥谷敬、かとうれいこ、江口紗代(#1、#2)、杉山美帆（#3）、TG、藤江萌(MC)
