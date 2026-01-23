（左から）日向坂46･大野愛実、乃木坂46・矢田萌華、櫻坂46・山川宇衣＝『装苑』2026年3月号

　乃木坂46の6期生・矢田萌華、櫻坂46の4期生・山川宇衣、日向坂46の5期生・大野愛実が、28日発売の『装苑』2026年3月号（文化出版局）に登場する 。

　2025年にデビューしたフレッシュな3人のメンバーが、グループの垣根を越えて本誌初登場を果たす。坂道シリーズの制服は、グループを象徴する装いであり、シングルがリリースされるタイミングごとに更新され、その積み重ねはやがて各グループのアイデンティティを形作ってきた。

　誌面では、それぞれの最新の制服衣装での撮り下ろしとともに、本人の現在の心境、そして衣装を手がけた制作者のコメントを届ける。注目の3人がグループの垣根を越えてシグネチャーをまとう姿は必見だ。

　同号の表紙と巻頭は、Perfumeが飾る 。