乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の“新参者”、グループの垣根を越え『装苑』初登場 坂道シリーズの制服を特集
乃木坂46の6期生・矢田萌華、櫻坂46の4期生・山川宇衣、日向坂46の5期生・大野愛実が、28日発売の『装苑』2026年3月号（文化出版局）に登場する 。
【写真】美しい…圧倒的な世界観で魅了するperfume
2025年にデビューしたフレッシュな3人のメンバーが、グループの垣根を越えて本誌初登場を果たす。坂道シリーズの制服は、グループを象徴する装いであり、シングルがリリースされるタイミングごとに更新され、その積み重ねはやがて各グループのアイデンティティを形作ってきた。
誌面では、それぞれの最新の制服衣装での撮り下ろしとともに、本人の現在の心境、そして衣装を手がけた制作者のコメントを届ける。注目の3人がグループの垣根を越えてシグネチャーをまとう姿は必見だ。
同号の表紙と巻頭は、Perfumeが飾る 。
