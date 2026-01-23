Kis-My-Ft2玉森裕太、極めてストイックに衣装と向き合う 『装苑』衣装特集に登場
Kis-My-Ft2の玉森裕太が、28日発売の『装苑』2026年3月号（文化出版局）に登場する。
【写真】表紙は…圧倒的な世界観で魅了するperfume
「キスマイをもっともっとかっこよく見せたい！」の一心で、Kis-My-Ft2の衣装を手掛けてきた玉森。2024年からはより深くファッションを、もっと知りたい、触れたい、学びたい、吸収したいと、モードの本場ミラノとパリで開催されたメンズコレクションを訪れた。さらに2025年の「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」ツアーの衣装の制作をはじめるにあたり、自ら素材探しのために韓国へ赴いている。
誌面では、グループにおけるファッションプロデュースへのこだわりをたっぷりと語る。極めてストイックかつ真摯にファッションと衣装に対峙する玉森に、あらためて聞いたその思いを届ける特集となっている。
同号の表紙と巻頭は、Perfumeが飾る。
