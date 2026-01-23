NEWS増田貴久、最新ツアー全衣装を自身で徹底解説 『装苑』だけの特別スタイリングも披露
NEWSの増田貴久が、28日発売の『装苑』2026年3月号（文化出版局）に登場する。衣装特集の今号は、増田が手掛ける『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』の衣装をフィーチャーし、 計10ページの拡大版で届ける。
【写真】表紙は…圧倒的な世界観で魅了するperfume
ファッション好きが高じてNEWSのツアー衣装を10年以上に渡って手掛けている増田。増田の人気連載「MFBB」はスペシャル版（vol.45）として、「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」で披露された全衣装を撮りおろしとともに徹底解説する。
今回のツアーは、“変身”をテーマに、ささやかな“変化”も、素敵な“変身”になる。どんな変身を経験してもなお、“あなたはあなたのままで”というメッセージを込めて、ステージ上の演出と、その演出にむすびついている衣装にも、小さな“変身”のエッセンスをちりばめて、これまで見たことがない新たなNEWSの姿を次々に披露した。
誌面では、増田の私服をリメイクした衣装や、一曲のためだけに作られた大迫力の花魁衣装まで、計6種の衣装でスペシャルシューティングを敢行。メンバーの衣装とあわせた、『装苑』のためだけの特別なスタイリングも披露される。全衣装が増田の解説付きで掲載される。
同号の表紙と巻頭は、Perfumeが飾る 。
