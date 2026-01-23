Perfume、ファンタジックなスペシャルビジュアル 『装苑』表紙＆巻頭で衣装特集
Perfumeが、28日発売の『装苑』2026年3月号（文化出版局）の表紙・巻頭に登場する。
【写真】美しい…圧倒的な世界観で魅了するperfume
2026年からのコールドスリープを発表したPerfume。『装苑』人気の衣装特集で、Perfumeが5度目の表紙を飾り、過去最多16ページの巻頭企画によって、その衣装の奥深い世界を伝える。
今回の企画では、Perfumeが2024年、25年に発表した壮大なコンセプトアルバム『ネビュラロマンス 前篇』 『ネビュラロマンス 後篇』の世界を彩った衣装の数々を特集。象徴的な衣装をまとったPerfumeの撮り下ろしビジュアルと共に、コールドスリープ前のあ〜ちゃん、かしゆか、のっちが、「ネビュラロマンス」の表現と衣装の関わりや、未来の展望について語ったインタビューも掲載する。コールドスリープ前のPerfumeを捉えたスペシャルビジュアルと衣装は必見だ。
さらに、デザインを手がけたToshio Takeda、三田真一、制作に携わった内藤智恵、Natsumi Abeのインタビューを収録し、知られざるデザインコンセプトや制作秘話、造形の詳細などを紹介する永久保存版の内容となる。
同号には、増田貴久（NEWS）、Fukase（SEKAI NO OWARI）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、乃木坂46・矢田萌華、櫻坂46・山川宇衣、日向坂46・大野愛実、龍宮城なども登場する。
