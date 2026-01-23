茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件。逮捕された男が女性の実家に送ったとみられるぬいぐるみから位置情報を送る発信機が見つかったことがわかりました。

先月、水戸市の自宅アパートで小松本遥さん（31）が殺害され、元交際相手の大内拓実容疑者（28）が逮捕された事件。凶器は見つかっておらず、大内容疑者の自宅周辺では捜索が続いています。

大内容疑者は、小松本さんの居場所を周囲に聞きまわるなど、ストーカー行為を繰り返していたとみられています。

小松本さん夫婦の知人

「元交際相手が（小松本さんの）職場の方々に連絡を入れたりという話を私も聞いたことがあったので」

捜査関係者によると、事件前に小松本さんの実家に大内容疑者が贈ったとみられるぬいぐるみが届いていたということです。ぬいぐるみは人気キャラクターのもので、実家に「置き配」され、その後、小松本さんの自宅で保管。

そのぬいぐるみの中から事件後、発信機が見つかり、位置情報が大内容疑者のスマホに送られていたことがわかりました。

警察は、大内容疑者が発信機の情報から小松本さんの自宅を特定した可能性があるとみて調べています。