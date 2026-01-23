2週間後に迫るミラノ・コルティナ五輪。23日には、女子スキージャンプ日本代表選手たちの代表記者会見が行われました。

オリンピックへ4度目の出場となる郄梨沙羅選手は、これまでの大会それぞれが自身のターニングポイントになったことに触れながら「4年間というスパンを軸に日々のトレーニングの積み重ね、日々の生活もそれを軸に回っている実感がある」とコメント。出場権をつかんだ今大会に向けても「これまでの積み重ねたものをしっかり出し切れるような舞台にしていけたら」と意気込みます。若手選手たちが続々と台頭してきていることについては、日々刺激を受けているそうで「スキージャンプ界全体の底上げにつながっている。自分も負けないようにパフォーマンスを磨かないといけないし、学ぶこともたくさんあり、その新鮮さも日々感じている」と語りました。

今回がオリンピック初出場となる丸山希選手は、今季6度目のワールドカップ優勝を果たすなど絶好調。「小さいときから憧れ続けてきた先輩たちとこうして同じ舞台に立てることもワクワクしています」と笑顔を見せながら、「自分のジャンプを出し切れるように精一杯飛んでいきたい」と意気込みました。

さらに、郄梨選手と同じく今大会で4度目の出場となる伊藤有希選手は、スキージャンプのレジェンドである葛西紀明さんと同じ北海道下川町出身。「小さいときからいつも『どうせ飛ぶなら世界一』という言葉を見て育ってきたので、『どうせ飛ぶなら世界一』を目指すという気持ちでいつも飛んでます」と語り、オリンピックでのメダルにも並々ならぬ思いをのぞかせました。

今大会から女子種目に『ラージヒル』が追加。ワールドカップなどでは採用されてきましたが、オリンピックでは初の種目となります。郄梨選手は「女子もようやくそういうパフォーマンスが認められた証拠だとも思う」とコメント。勢藤優花選手も「私は、ノーマルヒルよりもラージヒルが好きなのでやっとラージヒルが採用されてすごくうれしく思います」と喜びの声をあげます。勢藤選手は一時はジャンプの道から離れることも考えながら競技を続行し、つかんだ3度目のオリンピック。「すごく1試合1試合大事にして、貴重な時間を過ごしたいなと思います」と意気込みました。