¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÂç¸¶¾Í¾»¡¡»Å¾å¤¬¤êËüÁ´¤ÇÏ¢¾¡¡ÖÁ´Éô¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¡Âè£²Àï¡×¤Ï£²£³Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¾Í¾»¡Ê£²£¶¡á¹Åç£¹¤Ï£´£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£Í³°¤ò¥Ö¥ó²ó¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç£±¹æÄú¡¦»°ÇÏ¿ò»Ë¤ËÀÜ¶á¡££²£ÍÁ´Â®¥¿¡¼¥ó¤Ç»°ÇÏ¤òÈ´¤µî¤ê¡¢£±Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£¹£Ò¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨ÆÀÅÀÎ¨¤Ï£·¡¦£¸£°¡¢£µ°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢Á´Éô¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È£±£²¹æµ¡¤Î½®Â¤ÏËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤Ï¾¡Î¨£µ¡¦£¹£²¤Ç½é¤Î£Á£²µé¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢£²£¶Ç¯Á°´ü¤ÏºÆ¤Ó£Â£±µé¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´À°¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡££´ÆüÌÜ¤âÏ¢¾¡¤Ç½àÍ¥¹¥ÏÈÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£