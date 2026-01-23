JO1ら輩出「PRODUCE 101 JAPAN」第4弾、トレーナー陣解禁 仲宗根梨乃ら参加決定
【モデルプレス＝2026/01/23】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」より、第1弾トレーナー陣が発表。仲宗根梨乃、Kevin Woo、KAITAの参加が決定した。
【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット
7月の開催発表以来、大きな注目を集めている本プロジェクトは、“新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生”を掲げ、全世界から参加者を募集。今回はシリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となり（一部の地域を除く）、グローバル配信や全世界からのファン投票を実施予定である。
世界が認めるレジェンド振付師兼ダンサー・パフォーマンス演出家である仲宗根は、今回シリーズ3回目の参加。また、トレーナー初参加となるのは、日韓米を拠点に活躍するグローバルアーティストであるKevin Woo。2025年に世界的ヒットを記録したNetflixアニメ映画「KPOPデーモンハンターズ」では、ボーイズグループ「SajaBoys」が歌った挿入曲「Soda Pop」「Your Idol」で大きな反響を呼んだ。
そして、HATA BOYとしても知られるKAITAは、KAZtheFIRE、Dr.SWAGと共に活動するコレクティブの一員で、20代ながら、世界のダンス業界で確固たるキャリアを築いてきたベテランのダンサー兼振付師。King ＆ Prince、JO1、BE:FIRST、ENHYPENなど、数多くのKPOP・J-POPアーティストとコラボレーションし、国際的にも注目を集めてきた。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。
オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定。これまでJO1・INI・ME:Iがメジャーデビューを果たし、それぞれがめざましい活躍を見せている。（modelpress編集部）
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」トレーナー陣発表
◆「PRODUCE 101 JAPAN」とは
