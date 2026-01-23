ÁýÅÄµ®µ×¡¢NEWS¡ÖÊÑ¿È¡×¥Ä¥¢¡¼°áÁõ¤òÁ´²òÀâ ¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/23¡ÛNEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØÁõ±ñ¡Ù¡ÊÊ¸²½½ÐÈÇ¡Ë3·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖMFBB¡×¤Ë¤Æ¡ÖNEWS LIVE TOUR 2025 ÊÑ¿È¡×¤ÎÁ´°áÁõ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWS¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÊÒ¼ê¤Ë¥¬¥é¥±¡¼¡×22Ç¯Á°¤ÎÈëÂ¢À®¿Í¼°¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆNEWS¤Î¥Ä¥¢¡¼°áÁõ¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÁýÅÄ¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡ÈÊÑ¿È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡ÈÊÑ²½¡É¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¡ÈÊÑ¿È¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÊÑ¿È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î±é½Ð¤È¡¢¤½¤Î±é½Ð¤Ë¤à¤¹¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ë¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¡ÈÊÑ¿È¡É¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊNEWS¤Î»Ñ¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¡£ÁýÅÄ¤Î»äÉþ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿°áÁõ¤ä¡¢°ì¶Ê¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë²Ö³¡°áÁõ¤Þ¤Ç¡¢·×6¼ï¤Î°áÁõ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´º¹Ô¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°áÁõ¤È¤¢¤ï¤»¤¿¡¢¡ØÁõ±ñ¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏPerfume¡£¤³¤Î¤Û¤«»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ano¡¢Fukase¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢ÇµÌÚºä46ÌðÅÄË¨²Ú¡¢Ý¯ºä46»³Àî±§°á¡¢Æü¸þºä46ÂçÌî°¦¼Â¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Perfume¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì
