玉森裕太「キスマイをもっともっとかっこよく見せたい」ツアー衣装生む情熱語る
【モデルプレス＝2026/01/23】Kis-My-Ft2の玉森裕太が28日発売の雑誌『装苑』3月号（文化出版）に登場。グループにおけるファッションプロデュースへのこだわりを語っている。
【写真】キスマイメンバー「センス抜群」timelesz寺西への贈り物
「キスマイをもっともっとかっこよく見せたい！」の一心で、Kis-My-Ft2の衣装を手掛けてきた玉森。2024年からはより深くファッションを、もっと知りたい､触れたい､学びたい､吸収したいと、モードの本場ミラノとパリで開催されたコレクションを訪れた。
さらに2025年の「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR2025 MAGFACT」ツアーの衣装の制作をはじめるにあたり、自ら素材探しのために韓国へ。極めてストイックかつ真摯にファッションと衣装に対峙する玉森に、あらためて聞いたその思いが掲載されている。
今号の表紙はPerfume。このほか誌面には、ano、Fukase、増田貴久（NEWS）、乃木坂46矢田萌華、櫻坂46山川宇衣、日向坂46大野愛実らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆玉森裕太、ファッションへのストイックさ
◆Perfumeが表紙に登場
